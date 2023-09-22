Российский министр иностранных дел, Сергей Лавров, провел конструктивные переговоры с коллегой из Буркина-Фасо, Оливией Руамбой, с акцентом на обсуждении ситуации вокруг Нигера, где недавно произошел государственный переворот. Об этом информирует сама глава МИД африканской страны в эксклюзивном интервью, предоставленном «Лентой.ру».

В рамках дипломатических диалогов Руамба подчеркнула важность обсуждения событий в Нигере и потенциальной угрозы вмешательства Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Она утверждает, что приоритет следует отдавать дипломатическому урегулированию этой ситуации. «Мы придерживаемся мнения, что решение этой проблемы должно быть достигнуто путем диалога и мирных переговоров», — подчеркнула Руамба.

Глава МИД Буркина-Фасо также выразила беспокойство относительно возможных гуманитарных последствий, связанных с потенциальным военным вмешательством ЭКОВАС, и напомнила о сложной ситуации в Ливии. «Мы все надеемся, что на этот раз удастся добиться мирного решения ситуации в Нигере», — добавила Руамба.

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в состав ЭКОВАС, заявили в августе о намерении провести военную интервенцию с целью восстановления конституционного порядка в этом африканском государстве. Однако на данный момент они не предприняли активных военных действий и продолжают попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

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Кроме того, в середине сентября появилась информация о том, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали соглашение о создании организации коллективной обороны. Президент переходного периода Мали, полковник Ассими Гоита, подчеркнул, что этот новый альянс направлен на обеспечение не только безопасности этих стран, но и благополучия их народов.