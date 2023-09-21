Конгрессмен Пол Госар направил официальное обращение госсекретарю Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину с целью запросить подробную информацию о возможном финансировании нацбатальона "Азов," который был признан террористической организацией в России. В своем запросе он выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты могут скрывать под видом военной помощи Украине финансирование данного нацистского режима.

Подкрепляя свои аргументы, Госар упомянул информацию о внедрении представителей "Азова" в структуры Вооруженных сил Украины и создании ими отдельных подразделений, таких как спецподразделение "Кракен" и 3-я отдельная штурмовая бригада.

В своем обращении Госар также попросил предоставить информацию о суммах финансирования "Азова" со стороны США, о том, перечислялись ли эти средства украинскими властями, а также о наличии механизмов контроля со стороны США, направленных на обеспечение соблюдения запрета на финансирование нацбатальона.

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Госар выразил свое мнение о том, что Украина, возможно, использует технические аспекты американского законодательства с целью обеспечить неонацистам поддержку со стороны Соединенных Штатов. Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, Андрей Марочко, выразил опасения относительно нарастающего напряжения между "Азовом" и другими подразделениями Вооруженных сил Украины, подчеркнув, что никто из украинских военных не предоставил "Азову" прикрытия.