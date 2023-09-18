Информация о государственном перевороте в Республике Конго стала предметом активного внимания местных СМИ. По данным Telegram-канала URA.ru, в настоящее время военные контролируют важнейшие объекты в столице страны, Браззавиле. Это происходит в то время, когда президент Дени Сассу-Нгессо отсутствует в стране, участвуя в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое проходит в Нью-Йорке.

Тем не менее, министр связи Республики Конго, Тьерри Мунгалла, утверждает, что внутренняя ситуация в стране остается спокойной и стабильной, противореча сводным данным, полученным из разных источников.

В другой части света, в Гватемале, бывший кандидат на пост президента, Бернандо Аревало, высказал обеспокоенность подготовкой государственного переворота. По его словам, некоторые политики и государственные чиновники отказываются признавать результаты выборов и предпринимают меры, нарушающие конституционный порядок.

Не стоит забывать, что за последнее время два африканских государства - Габон и Нигер - столкнулись с аналогичными событиями, и в результате этих переворотов военные пришли к власти. Ситуация требует дополнительного внимания и анализа со стороны мирового сообщества.