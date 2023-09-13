Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Китая в Москве

Председатель Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров, запланировал встречу с китайским коллегой Ван И, которая намечена на 18 сентября и состоится в Москве. Этот важный дипломатический момент был официально объявлен Марией Захаровой, официальным представителем российской дипломатии, в ходе брифинга, проходившего на полях Восточного экономического форума.

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На этой встрече планируется обсудить несколько критически важных вопросов, включая урегулирование ситуации в Украине и обеспечение стабильности и безопасности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе). Напоминаем, что ранее, 7 августа, Сергей Лавров провел телефонный разговор с Ван И, в рамках которого были затронуты ряд актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Украине, и подчеркнута готовность Москвы и Пекина к дальнейшему укреплению согласованности внешней политики.