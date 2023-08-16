В Лаосе выступили против размещения военных баз США в АСЕАН
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На ХI Московской конференции по международной безопасности, генеральный директор института промышленности и коммерции, Кеоморакот Сидлаконе, поделился своим мнением относительно предложения размещения военных баз США в странах-участниках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он выразил яркое нежелание видеть такие базы на территории своей страны и региона в целом.
Согласно высказанной точке зрения Кеоморакота, разнонаправленные подходы стран АСЕАН к мировой политике приводят к появлению разделений и даже "прозападных" и "непрозападных" группировок внутри объединения.
"Мы следим за ситуацией, где несколько стран высказали предложение о создании американских военных баз. Однако мы настаиваем на том, чтобы иностранные военные базы не находились в странах АСЕАН", - заявил глава института, подчеркивая важность суверенитета региона.
Кеоморакот также поделился своими размышлениями о давних дипломатических связях России и Лаоса и подчеркнул значимость дальнейшего развития торгово-экономического партнерства между странами.
На конференции также был услышан голос главы СВР Сергея Нарышкина, который раскритиковал практику вторичных санкций, называя ее "колониальной сущностью" в санкционной политике стран Запада. Нарышкин высказал мнение о стремлении стран Запада к монополии на решения о санкциях в отношении других государств.
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