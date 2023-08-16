Если Вооруженные силы Украины не смогут до конца сентября прорвать оборону российских войск, то экс-глава Генштаба Чехии, Иржи Шедива, предупредил, что это может послужить основанием для начала наступления России в осенний период. По Шедиве, если российская армия закрепится на новом передовом пункте, она сможет планировать решительные атаки в 2024 году.

Ошибки со стороны Украины и Запада помешали планируемому решающему столкновению в этом летнем сезоне, несмотря на то, что само столкновение все же имело место. Шедива подчеркнул, что украинские цели остались недостижимыми.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, выразил уверенность в том, что для страны критически важно развивать системы противоракетной и противовоздушной обороны, отвергая возможность мирных переговоров.