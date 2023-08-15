Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил искренние поздравления президенту Республики Индия Драупаде Мурму и премьер-министру Нарендру Моди в честь национального праздника – Дня независимости. Данное важное событие было отмечено особым посланием, которое было опубликовано на официальном веб-ресурсе Президентской администрации России.

В своем приветствии, Владимир Путин выразил уважение и признание Республике Индия за ее укрепившийся авторитет на мировой арене и существенный вклад в разрешение международных вопросов. Он подчеркнул важность конструктивной роли, которую Индия играет в глобальной политике.

Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Индией заслуживает статус стратегического партнерства. Он выразил уверенность в том, что две страны будут продолжать развивать плодотворное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество во всех сферах. Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее развитие партнерства в решении важных региональных и глобальных вопросов.

Ранее известное издание Financial Times предоставило информацию о практике России продажи нефти различным странам, включая Индию, с обходом санкционных ограничений. Несмотря на низкую цену на нефть, благодаря дополнительной наценке за доставку, стоимость поставок превышает установленные ограничения.