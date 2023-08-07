Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко настоятельно рекомендует Вооруженным силам России (ВС РФ) ответить на каждую атаку Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесением ракетного удара по Киеву. В ходе разговора с радиостанцией "Говорит Москва", он подчеркнул, что украинские военные стремятся вызвать панику среди российского населения, и высказал предположение, что несколько беспилотников могли быть запущены с территории Украины.

Тимошенко также отметил, что ситуацию сложно контролировать, так как проверка каждого беспилотника может привести к парализации города. Он предложил асимметричный ответ, то есть неконтактный, чтобы показать, что Россия способна жестко реагировать на подобные провокации. Такой ответ, как удар по Киеву ракетой, вызовет волну возмущения и критики со стороны мирового сообщества, но, по мнению Тимошенко, это необходимо, чтобы продемонстрировать, что Россия не позволит нарушать свою территориальную целостность.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, Андрей Красов, высказал предположение, что попытка атаковать Москву беспилотником 6 августа могла быть совершена Украиной.

Министерство обороны России подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву и сообщило, что дрон был уничтожен в Подольском районе, а пострадавших нет.