Украина нацелена на крылатые ракеты Taurus: Надежда на новый виток вооружений

В мае и июле текущего года Великобритания и Франция поддержали Украину, предоставив ей крылатые ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow и Scalp соответственно. Однако, российские зенитчики быстро разработали методы перехвата этих ракет, что уменьшило их эффективность в боевых условиях.

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Тем не менее, украинские власти продолжают стремиться к получению боеприпасов большой дальности поражения от западных партнеров, утверждая, что это критически важно для успешного контрнаступления ВСУ. Особый интерес вызывают крылатые ракеты Taurus, производимые немецкой компанией MBDA Deutschland, которые способны поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Просьбу Украины о поставке ракет поддержали в бундестаге как представители оппозиции, так и правительственного большинства. Эксперты признали возможность модернизации излишков находящихся в арсеналах бундесвера ракет Taurus для передачи их Украине.

Неожиданно появилась противоречивая позиция министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который категорически отказал в поставке крылатых ракет Киеву без объяснения причин такого решения.

Стоит отметить, что стоимость одной ракеты Taurus составляет примерно миллион долларов, и она обладает возможностью запуска как с морских, так и с наземных пусковых установок, а также мобильного применения на грузовых автомобилях.