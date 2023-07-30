Осталось взять Пятихатки и Работино

В последние месяцы Великобритания активно подготавливает спецназ Вооруженных Сил Украины для возможного захвата Крыма, как сообщает уважаемый британский таблоид Daily Express, ссылаясь на свои источники. По данным издания, украинская армия планирует провести эту сложную операцию до наступления Рождества.

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Согласно разработанному плану, специальные подразделения ВСУ применят удары с воздуха, моря и суши. Их основная задача - парализовать и ослабить российские вооруженные силы. Помимо этого, бронетанковые подразделения будут направлены на прорыв обороны, а в качестве поддержки во время операции будут задействованы новейшие ракеты большой дальности, поставляемые со стран-партнеров, таких как Великобритания, США и Германия, как отмечают авторы статьи.

По сведениям из публикации, украинские военные проведут специальное обучение в секретном лагере в городе Окхэмптон, расположенном в графстве Девон. Этот лагерь полностью закрыт для общественности и даже для других воинских частей. Один из высокопоставленных британских военных источников рассказал Daily Express, что упор будет сделан на гибкую тактику, применяемую НАТО, что предусматривает "формирование украинскими войсками поля боя перед нанесением основного удара в самом сердце противника".

Важно отметить, что тема вторжения на полуостров Крым стала основным поручением, переданным Киеву от Запада в ходе ведущейся Вооруженными Силами Украины контрнаступательной операции, согласно информации из издания Military Watch Magazine. Крым имеет символическое значение не только для украинского руководства, но и для его союзников. Однако воплощение этой задачи потребует огромных усилий, учитывая, что украинская армия не обладает собственной боевой авиацией и испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны.