В Краснодарском крае был введен запрет на появление гражданских маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива. Ограничения будут действовать в Темрюкском районе между определенными мысами и береговой чертой.

Прогулочные и парусные суда, гидроциклы и надувные лодки больше не допускаются в этой области. Однако корабли и суда Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ могут появляться в акватории без ограничений.

Такое решение было принято после обнаружения на двух судах следов взрывчатых веществ, следующих из Турции в Ростов-на-Дону. Суда ранее посещали украинские порты, что вызывает подозрения в возможной перевозке вооружений и боеприпасов на Украину.

Выход России из «зерновой сделки» расширил возможности проведения досмотра иностранных судов, следующих в Черное море или через Керченский пролив.