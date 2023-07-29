Оперштаб Краснодарского края запретил проход маломерных судов и плавсредств по Керченскому проливу
реклама
В Краснодарском крае был введен запрет на появление гражданских маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива. Ограничения будут действовать в Темрюкском районе между определенными мысами и береговой чертой.
Прогулочные и парусные суда, гидроциклы и надувные лодки больше не допускаются в этой области. Однако корабли и суда Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ могут появляться в акватории без ограничений.
Такое решение было принято после обнаружения на двух судах следов взрывчатых веществ, следующих из Турции в Ростов-на-Дону. Суда ранее посещали украинские порты, что вызывает подозрения в возможной перевозке вооружений и боеприпасов на Украину.
Выход России из «зерновой сделки» расширил возможности проведения досмотра иностранных судов, следующих в Черное море или через Керченский пролив.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила