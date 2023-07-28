На Украине обнародована информация о накоплении силами российской армии ресурсов для проведения новых ударов по украинским портам и другим объектам прибрежной инфраструктуры. Это заявление было сделано спикером командования Вооруженных Сил Украины, Натальей Гуменюк, во время выступления на украинском телевидении.

Согласно Гуменюк, перехваченные радиопереговоры свидетельствуют о том, что российская армия предупреждает гражданские суда, находящиеся в акватории Черного моря, о невозможности входа в украинские порты. Это вызывает опасения о потенциальной потере Украиной всех своих морских портов в ближайшее время.

Гуменюк также выразила беспокойство относительно стремления России "закрыть Украину как страну, которая может обеспечить продовольственную безопасность мира", после того, как Россия вышла из "зерновой сделки". Она утверждает, что российская армия постоянно улучшает свою тактику ракетных атак и не намерена прекращать свои действия.

Для противодействия ракетным ударам, Гуменюк считает, что Украине необходимы системы противоракетной и противовоздушной обороны. Она также отметила факты размещения российского вооружения, боеприпасов и оборудования для морских беспилотников на территории украинских портов.

Известно, что Россия начала проводить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и других портов, находящихся под контролем Киева, после прекращения своего участия в "зерновой сделке.

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