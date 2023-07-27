В Самаре была разоблачена масштабная коррупционная схема, в которой участвовали несколько коррумпированных военкомов и их сообщники. Оказалось, что эта группа предоставляла возможность гражданам избежать мобилизации в армию за огромные деньги. Однако, благодаря действиям "тревожного клиента" и оперативников, замешанные лица были задержаны.

Как стало известно из источников, местный житель, столкнувшийся с угрозой мобилизации, решил пойти на сделку с одним из военкомов, который обещал помочь ему избежать службы за полмиллиона рублей. Однако, обеспокоенный возможным обманом, клиент обратился в полицию.

Именно благодаря этому сотрудники правоохранительных органов смогли провести успешную операцию. Оперативники выявили не только злоумышленников, но и поймали их "с поличным".

По оценкам следствия, данная группа коррумпированных военкомов и их сообщников заработала не менее 10 миллионов рублей на своих криминальных махинациях.

Важно отметить, что один из подозреваемых, бывший сотрудник облвоенкомата, сотрудничает со следствием и помогает вычислить остальных членов схемы. На данный момент одного из подельников уже задержали. Согласно данным из социальных сетей и мессенджеров задержанных, следователи выявили не менее 150 преступных эпизодов.

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Интересно, что за 12 лет функционирования преступной схемы в регионе, стоимость "откоса" от армии возросла с 120 до 500 тысяч рублей. Ожидается, что силовики обнаружат, что главным выгодополучателем в этой коррупционной структуре был сотрудник отдела призыва военкомата. Пока что против него дело не возбуждено, но следствие активно продолжает работу.



