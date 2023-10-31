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Календарь на ноябрь: аирдроп Blur и конференция Binance

В последний день октября журнал ForkLog подготовил традиционный календарь важных событий на следующий месяц
[ ] для раздела Блоги
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В последний день октября журнал ForkLog представил сводку ключевых событий предстоящего месяца:

1 ноября — Федеральная резервная система США проведет заседание по установлению ключевой ставки.

8 ноября — на время произойдет отключение программы Reddit Community Points, основанной на технологии блокчейн.

8-9 ноября — Стамбул, Турция, примет Binance Blockchain Week 2023, а также конференцию Ripple Swell в Дубае, ОАЭ.

14 ноября — планируется публикация данных об инфляции и индексе потребительских цен в США.

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16 ноября — NFT-платформа Recur завершит свою деятельность.

17-19 ноября — Стамбул, Турция, станет местом проведения конференции ETHGlobal.

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20 ноября — начнется второй этап распределения более 300 миллионов BLUR в рамках аирдропа.

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