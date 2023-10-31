Axie Infinity (AXS), криптовалютный актив, продемонстрировал впечатляющий рост, поднявшись на 16% за последние 24 часа. Этот подъем пришел на фоне увеличения количества крупных транзакций и активности разработчиков.

Этот восходящий тренд начался 20 октября после того, как актив достиг 11-месячного минимума в $4.05, зарегистрированного 19 октября. С тех пор Axie Infinity неуклонно растет, отметив девять прибыльных сессий из десяти с 20 октября.

Замечательно, что 28 октября рост усилился в контексте общего роста рынка криптовалют. В то время как биткойн и другие активы потеряли бычий импульс, AXS продолжил расти, достигнув двухмесячного максимума в $6,30 30 октября.

Несмотря на сопротивление на уровне $6, актив удерживает стоимость выше психологической отметки в $5. Эта устойчивость подтверждает AXS как лучшего игрока в последние 24 часа, обойдя такие активы, как Gala (GALA) и Internet Computer (ICP).

Разгон активу придают несколько факторов. Согласно данным Santiment, наблюдается всплеск активности в области разработки, крупных транзакций и социального объема в сети AXS.

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Только 30 октября было зафиксировано более девяти крупных транзакций, превышающих $100 000. Этот тренд начался после регистрации более 18 крупных транзакций вчера. Подобные всплески крупных операций доминируют с 27 октября, так как цена актива удерживается в бычьей зоне.

Вместе с тем, с 25 октября наблюдается значительный рост деятельности разработчиков. Это поддерживает доверие инвесторов.

Комбинация этих позитивных индикаторов и роста стоимости актива привела к активации обсуждений в социальных сетях, что сказалось на увеличении социального объема. Данные Santiment подтверждают, что социальный объем Axie Infinity вчера достиг своего максимального значения за месяц.

На момент подготовки отчета актив торговался по $5.85, представляя собой рост на 15,98% за последние 24 часа. Для устойчивого роста Axie Infinity необходимо закрепиться выше уровня $6. Недостаток стабильности может вернуть актив к поддержке на уровне $4.95.