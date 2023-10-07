



Вышла обновленная версия MyTonWallet с рядом значимых улучшений. Основные изменения затронули дизайн браузерного расширения и мобильной версии. В разделе настроек теперь пользователи имеют возможность добавлять токены и отслеживать их курс с помощью соответствующих графиков.

MyTonWallet стал первым кошельком в TON, поддерживающим TON Proxy для полностью децентрализованных сайтов, хранящихся в TON Storage. Теперь пользователи могут оставлять комментарии к транзакциям, которые сможет прочитать только получатель.

Это новое обновление MyTonWallet внесло множество улучшений. В частности, десктоп-версия стала более дружественной к dapp благодаря TON Connect. Размер расширения существенно уменьшился до 5 МБ. Все обновления доступны клиентам в GitHub Actions официального репозитория.

Более того, MyTonWallet улучшил систему безопасности с помощью GPG-подписи релизов, став первым кошельком в TON, который внедрил анти-фишинг. Теперь будет выдаваться предупреждение, если вставленный из буфера адрес выглядит подозрительно. Введены правила CSP для общей безопасности.

Клиентам, использующим веб-версию, рекомендуется установить расширение для браузера или десктопное приложение для более надежной работы. Не забываем, что экосистема TON продолжает свое развитие, предлагая разнообразные инструменты пользователям. Недавно биржа MEXC вложила средства в TON Foundation.

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MEXC сделала крупнейшую инвестицию в истории, вложив в Toncoin «восьмизначную сумму». Это объявление было сделано дочерней компанией криптовалютной биржи MEXC всего несколько дней назад.

В дополнение к инвестиции, MEXC Ventures и TON Foundation заключили стратегическое партнерство, сфокусированное на популяризации Web3-технологий.

Компания также инвестировала в проекты, базирующиеся на TON, такие как Megaton Finance, Fanzee и Sonet, и планирует продолжить их финансирование. В рамках партнерства криптобиржа MEXC намерена отменить комиссии за торговлю Toncoin на своей платформе и запустить сервис кредитования в TON.

Таким образом, экосистема TON продолжает активно развиваться, предоставляя своим клиентам и компаниям множество возможностей для создания собственных приложений на ее основе. Ожидаются новые обновления кошелька и других продуктов, использующих блокчейн.