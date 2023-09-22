CZ опроверг сообщения о делистинге стейблкоинов для европейцев
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Сегодня Генеральный директор ведущей криптовалютной биржи Binance, Чанпен Чжао, высказался по поводу слухов о возможном делистинге стейблкоинов для европейских клиентов из-за предстоящих изменений в законодательстве криптоактивов (MiCA), которое вступит в силу в 2024 году.
Вчера агентство CoinDesk сообщило, что глава Binance готовится прекратить торговлю стейблкоинами в Европе в связи с изменениями в законодательстве. Однако, Чжао заявил, что его высказывания были вырваны из контекста.
Кроме того, он подчеркнул, что на платформе есть партнеры, которые запускают стейблкоины, включая евро, что позволит Binance оставаться конкурентоспособной до вступления в силу новых нормативных требований.
Несмотря на регуляторные неопределенности вокруг стейблкоинов в Европе, Binance продолжает стремиться к расширению ассортимента этих цифровых активов на своей платформе.
В этом году биржа активно продвигает лицензированный в Гонконге стейблкоин First Digital USD (FDUSD), выпущенный First Digital Group. FDUSD имеет ряд характеристик, способствующих его использованию на платформе Binance.
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