Laser Digital, подразделение компании, специализирующееся на криптовалютных технологиях, представило инновационный биткоин-фонд под названием Bitcoin Adoption Fund. Этот фонд открывает двери для институциональных инвесторов, предоставляя им возможность долгосрочного инвестирования в криптовалюту.

Bitcoin Adoption Fund входит в состав Laser Digital Funds SPC, зарегистрированного как взаимный фонд в Регулирующем органе Каймановых островов. Это обеспечивает высокий уровень надежности и прозрачности для инвесторов.

Основываясь на технологических решениях компании Komainu, сформированной Nomura совместно с Ledger и CoinShares в 2018 году, Laser Digital обеспечивает надежное хранение активов фонда.

За год своего существования Laser Digital сумела проявить себя в трех ключевых областях: венчурный капитал, управление активами и торговля. Организация уже вложила средства в десять перспективных криптостартапов, в числе которых Orderly Network, WebN Group и Infinity Exchange.

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В июне текущего года, Laser Digital дополнила свой арсенал приобретением компании Elysium Technology Group. Этот шаг позволяет предоставлять клиентам постторговые решения для внебиржевой торговли и цифровых активов на высочайшем уровне профессионализма.