За последние сутки наблюдается внезапный прирост суммарной стоимости всех цифровых монет и токенов, который составил почти 3,5%. По состоянию на вечер 12 сентября 2023 года этот показатель достиг отметки в $1,04 трлн. Это неожиданное увеличение вызвало определенный интерес среди трейдеров и инвесторов, особенно после нескольких дней снижения котировок биткоина (BTC).

На момент 20:10 по московскому времени котировки BTC установились на уровне $26 159, увеличившись более чем на 4% за последние 24 часа. Следует отметить, что 30 дней назад эта цифровая валюта торговалась на 11,2% выше текущего значения. Рыночная капитализация этой виртуальной монеты застыла на уровне $509,58 млрд при суточных объемах торгов в $18,27 млрд.

Важно отметить, что текущая цена биткоина уступает на 62% его максимальной отметке, достигнутой в ноябре 2021 года, когда курс достигал почти $69 000. Среди топ-10 криптовалют лучший рост продемонстрировала Tron (TRX), курс которой вырос на 5,45% за сутки. Монету можно было приобрести по цене $0,081, а суммарное количество монет в обращении составило $7,28 млрд. Объемы сделок в течение дня достигли $282,32 млн.

Следует отметить, что текущая цена TRX на 73% ниже пиковых значений, достигнутых в конце 2021 года.

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Среди криптовалют топ-100 наибольший успех продемонстрировала Bitcoin Cash (BCH), чей курс вырос на 12,75% за последние 24 часа. Ее можно было приобрести за $207. Рыночная капитализация этого цифрового актива составила $4,03 млрд. Ежедневные объемы торгов среди участников рынка достигли $298,93 млн.