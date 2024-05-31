Являюсь давним поклонником серии сетевого шутера BATTLEFIELD. Актуальная же, на данный момент, 2042

очень долго отталкивала волнами негативных отзывом игроков. К счастью, в 2023-м году разработчики более-менее довели её до ума. А мне оставалось лишь вооружиться новыми комплектующими и ворваться в бой.

Особо остро стоял вопрос выбора процессора. Игра, в которой в реальном времени бегают, ездят, летают и стреляют до 128 человек, это вам не шутка. Благо на просторах всегда можно найти море полезной информации. Внимание привлёк один известный зарубежный ютюбер, сам активно играющий в эту игру, причём на разных конфигурациях железа. По его словам, на тот момент, "12400F для BF2042 более чем достаточно". Сегодня я бы немного перефразировал, "достаточно, но не более".

Итак, подробнее о 12400F в играх. Процессор за свои деньги шикарен. Если не гнаться за максимальным фпс на минимальных настройках графики, нагрузит практически любую видеокарту в её целевом разрешении. В подавляющем большинстве игр. В BF2042, конкретно в моём случае, его потолок был 130-160фпс при игре пехотой, но увы с частыми просадками до 80, в не самый подходящий момент. Так бы и дальше на нём сидел, радуясь низким температурам под АК400.

Сейчас о 13600KF. Заметил ли я разницу в фпс, запуская те же игры, на тех же настройках? Скажу так, в играх с сильным упором в мою 4060Ti, разница если и есть, то незначительная. Чего не скажешь о BF2042, сейчас фпс 160-210 и LOW 0.1% 100+!

О нюансах, для/при самостоятельной выше упомянутой замене процессора. После ледяного 12400F это просто ядерный реактор! Я конечно немного сгущаю краски, но без нормальных радиаторов зоны VRM на материнской плате, даже не думайте о 13600K/KF. По охлаждению, воздух не ниже АК620, а если планируете разгон, то 360мм СЖО. В некоторых играх, с выкрученными на максимум ползунками графики, он может потреблять не больше 12400-го, но стоит запуститься, например, компиляции шейдеров... и вы узнаете что это за зверь. Про рамку для LGA1700 тоже не забудьте!

Мой 13600KF в стоке и охлаждает его AK620. О потреблении и температурах, рамку для соккета и настройку в биосе расскажу в другой раз. А сейчас друзья уже зовут в виртуальный бой! :)