Crowdstrike в последнее время попала в заголовки новостей, но не из-за своих мер безопасности, а из-за масштабного глобального сбоя в работе ИТ, который произошел в прошлую пятницу. Последствия этого сбоя все еще ощущаются некоторыми пользователями ПК с Windows. Хотя компания по кибер безопасности взяла на себя ответственность за проблему, устранила первопричину и предложила исправления для устранения проблемы синего экрана смерти (BSOD), ее недавно попросили дать показания перед Конгрессом.

Мы слышали о глобальном сбое в работе ИТ с прошлой пятницы из-за его огромного влияния на различные организации и предприятия. Проблема синего экрана смерти возникла после того, как компания выпустила неисправное обновление кибер безопасности, которое привело к сбою Windows по всему миру и серьезно нарушило работу различных учреждений.

Из всех отраслей, авиаперевозки, похоже, страдают больше всего, поскольку некоторые компании все еще пытаются восстановиться. Согласно отчету Reuters , Delta пришлось отменить 4000 рейсов с пятницы на фоне продолжающейся проблемы, оставив тысячи клиентов в затруднительном положении и вызвав большой хаос. В отчете говорится:

Генеральный директор Эд Бастиан в понедельник заявил, что американскому перевозчику понадобится еще пара дней, прежде чем его операции восстановятся […] С пятницы он отменил более 4000 рейсов, из-за чего тысячи клиентов по всей стране оказались в затруднительном положении. Напротив, перебои в работе других крупных американских перевозчиков в значительной степени прекратились.

Учитывая негативное влияние сбоя в работе ИТ-систем на глобальный уровень, Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей в письме генеральному директору Crowdstrike Джорджу Курцу попросил выступить перед Конгрессом, чтобы пролить свет на то, откуда возникла проблема, какие меры принимаются для ее устранения, а также какие меры профилактики могут быть приняты для предотвращения подобных серьезных ситуаций в будущем.

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По данным Washington Post , Конгресс требует объяснений от компании и просит ее явиться для дачи показаний перед конгрессным комитетом. В отчете подчеркивается, что комитет будет рассматривать этот вопрос с пристальным вниманием и захочет гарантировать, что подобная ситуация не повторится:

В понедельник комитет Конгресса вызвал для дачи показаний генерального директора компании по обеспечению безопасности, чье неудачное обновление вызвало масштабный сбой в работе компьютеров в пятницу, согласно письму, предоставленному эксклюзивно The Washington Post, что заставило законодателей более внимательно изучить инцидент.

Crowdstrike находится под огромным давлением со стороны организаций по всему миру, которые столкнулись с крахом Windows. Теперь он предстанет перед комитетом, чтобы раскрыть катастрофическое неисправное обновление.