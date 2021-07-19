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Предыдущая статья о покупке видеокарты в трех братских странах вызвала неадекватную реакцию, обсуждалось все подряд, но не сами видеокарты. До этого момента мы проанализировали стоимость видеокарт в Регарде и Ситилинке, чуть ранее познакомились с ценами на Яндекс Маркете, а еще чуть раннее сравнили все предложения на Авито.

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Набралось достаточное количество сведений и цифр. Но часть читателей попросила написать о ценах на видеокарты в известном зарубежном интернет магазине - Сomputeruniverse.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Вот что они сами пишут:

NOFX: «Почти всё [покупаю]с CU[Сomputeruniverse], Amazon, что-то с eBay :) У нас в 90% в Плеере и очеееень редко в DNS, но иногда завозят редкие железки по адекватным ценам .»

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Jaster4: «Лучше бы сравнил насколько дешевле с CU заказать... ) С учетом доставки и пошлины.»

Sergey Zaitsev: «Зачем покупать у нас, если computeruniverse дешевле а 30-40%».

И так далее, таких примеров в обсуждениях было пару десятков. Так что по многочисленным просьбам комментаторов все мы отправляемся в Сomputeruniverse! Посмотрим, реально ли там дешевле и на сколько процентов.

Я буду брать стоимость в Евро и переводить через онлайн конвертер в Доллары США, чтобы было проще сравнить с материалом, где есть аналогичные цифры в трех странах: России, Украине и Беларуси.

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Итак, начнём по традиции, с младшего представителя RTX серии – GeForce RTX 2060.

В этот раз я буду отталкиваться от самых минимальных цен, ведь если мы планируем покупку за рубежом, то точно в наши планы входит пункт – «экономия денежных средств

RTX 2060 можно приобрести за 412 Евро или $485 по Е-katogу из прошлой статьи стоимость равнялась $675. Стоимость доставки видеокарты к нам обойдется обычной почтой в 16 Евро или 1400 рублей итого получил общую стоимость видеокарты в $505 или если быть точным по калькулятору сайта 37 446,58 ₽.

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Ну пока получается неплохо. Переходим к более дорогим моделям, и новой 3000-й линейки, так-как 2000-е поколение было представлено всего одним наименованием RTX 2060.

RTX3060 обойдется уже в 630 евро, за 578 евро я не беру в расчёт так, как осталось всего 2 модели и не факт, что они достанутся на момент публикации именно вам.

Итого, вариант от EVGA обойдется с пересылкой в пересчете в $763. У нас, тем временем, средняя стоимость находилась в районе $985. Тоже очень хороший результат.

Модель 3070 уже ощутимо дороже, условно 800 Евро за изделие от Zotak, если добавить пересылку то получим 967 долларов США или 72 тысячи рублей. По усреднённым данным Е-каталога у нас стоимость находится на уровне $1550. За эту разницу уже можно отбить перелет в одну сторону, если не больше.

Новенькая 3070 ТиАй доступна с доставкой по цене в эквиваленте $999 или 74 500 рублей. У нас усредненная цена находится на уровне $1480. Ситуация по стоимости аналогична обычной модели RTX 3070.

Ситуация с RTX 3080 / 3080 Ti интересная. Там, также, более быстрая и новая модель 3080 Ti стоит дешевле, чем обычная 3080. Но цены уже кусаются, самая выгодная модель от Zotak обойдется в 1385 Евро, с пересылкой в эквиваленте мы получим $1660 или 123 тысячи рублей, что очень далеко от рекомендованных цен. Пока что.

У нас на родине усреднённая стоимость находится в районе $2420 или 180 тысяч рулей. Экономия в 57 тысяч рублей явно стоит тех рисков, которые предполагает интернет-покупка видеокарты за рубежом. Но естественно это выбор меньшинства, так, как большинство предпочитает получать хоть какие-то гарантии.

Предлагаю в обсуждении меньшинству поделиться своим зарубежным опытом таких покупок и тех, трудностей с которыми они столкнулись. А мы переходим к флагману 3000-й серии - RTX 3090.

Что лучше отдых на море на двоих или самая мощная видеокарта в системном блоке? Читатели этого сайта, не сомневаясь, выбирают - второе. За RTX 3090 придется заплатить 1890 евро или с пересылкой в эквиваленте – $2260 или 168 тысяч рублей. У нас усреднённая стоимость находится на уровне $3250. Так стоит ли игра свеч ради экономии в 75 тысяч рублей ??? Решать вам.

В заключении о накладных расходах или импортных пошлинах. У нас лимит на почтовое отправление составляет 200 Евро за одну посылку. Тут подробнее о лимитах. Все, что выше - облагается импортными платежами.

В соседних странах данный лимит еще ниже. В Украине он равен на данный момент – 150 Евро, а в Беларуси всего 22 Евро за 1 посылку. Но как всегда, предприимчивые славянские народы, что-нибудь да придумают, чтобы облегчить себе покупку, но в эти вопросы мы углубляться не будем, так как вариантов очень много, можно попросить знакомых или друзей переслать видеокарту сюда и так далее.

Отмечу лишь то, что если самому вылететь в страны ЕС, то лимит по ввозной пошлине на сопровождаемый багаж увеличивается до 10 тысяч Евро. Поэтому можно и отдохнуть и на покупке RTX 3090 сэкономить, а заодно приобрести другие сопутствующие товары, стоимость которых заметно отличается в меньшую сторону от нашей.

А пока вы заново учитесь подсчитывать цифры на калькуляторе ввиду возможной экономии от интернет-шоппинг, посмотрите за окно: там все еще ЛЕТО!