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Ну что же господа шутки в сторону. На этот раз вас ждет не просто анализ стоимости видеокарт на одной из интернет площадок страны или барахолок, а целое исследование, проведенное в трех странах. Да, вы не ослышались именно в Трех странах сразу!

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Заставило меня написать данную статью 4 личных сообщения, от трех геймеров, живущих в трех, рядом соседствующих странах. Ведь Overclockers.ru читают большое количество читателей из разных стран, но я решил выбрать Россию, Украину и Белоруссию, как три страны, которые некогда были в одном Союзе. Теперь это три страны – три судьбы, три разные валюты. Чтобы понять, что творится с ценами на видеокарты в этих странах, где у каждой своя валюта, я решил привести все значения к одному знаменателю – доллару США. Поэтому стоимость всех видеокарт будет для наглядности указываться в $$$.

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Теперь об источниках ценообразования. Для России это e-katalog.ru. Для Украины – ek.ua или аналог нашего e-kataloga и для Белорусcии это catalog.onliner.by. Я выбирал средние предложения по данным моделям видеокарт на этих трех прощадках. Общею в этот раз будет очень интересно =)

Итак, начнем!

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1. RTX 2060.

Россия – $675

Украина – $665

Белоруссия - $780

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Я бы отметил, что в России и Украине стоимость практически одинаковая, разница в 10$ можно списать на погрешность. А вот в Белоруссии и без того бедному геймеру придется сверху положить целых 100$.

2. RTX 2060 Super.

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Россия – $875

Украина – $925

Белоруссия - $950

Лучшее предложение данных моделей видеокарт в России, затем идет Белоруссия и с $25 отрывом завершает Украина.

3. RTX 2070 / 2070 Super

Россия – 0$ / $1480

Украина – $870 (одно предложение) / $0

Белоруссия - $0 / $1645

По наличию этих видеокарт – беда, но даже по этим предложениям можно сделать вывод, что белорусу опять придется доплатить уже $165, чтобы купить такую видеокарту.

4. RTX 2080 / 2080 SUPER

Россия – 0$ / $1820

Украина – 0$ / $1135 (одно предложение)

Белоруссия - $0 / $0

Все выгребли майнеры, больше сказать нечего.

Далее переходим к новенькой 3000-й серии видеокарт.

1. RTX 3060

Россия – $985

Украина – $970

Белоруссия - $1100

Свежая линеечка =) Опять Белоруссия в аутсайдерах! или +115$ к цене у нас. В Украине видеокарту можно купить с $15 экономией, чем в России.

2. RTX 3070 / 3070 Ti

Россия – $1550 / $1480

Украина – $1450 / $1320

Белоруссия - $1650 / $1550

Если вы хотите 3080 или 3070 Ti, то лучшие предложения будут в столице Украины, видимо там реакция на падение криптовалют идет быстрее. А в Белоруссии, все как всегда – вечно дорого, проще съездить за видеокартой к нам на поезде, чем покупать у себя дома. Итого переплата в 200 долларов.

3. RTX 3080 / 3080 Ti

Россия – $2420 / $2225

Украина – $2400 / $2000

Белоруссия - $2450 / $2750

На модель 3080 практически везде цены выровнялись, хотя если брать украинских геймеров, им видеокарта обойдется на $50 дешевле. А вот с 3080 Ti уже не все так радужно. $2750 за видеокарту в Белоруссии - очень много!, проще съездить в Киев на экскурсию и еще останется, разница в $750 этого однозначно стоит.

5. RTX 3090

Россия – $3250

Украина – $3200

Белоруссия - $3350



Здесь тоже можно сказать паритет, что в России, что в Украине. Ну а белорусы, сами понимаете, в отстающих или переплата в $100.

Вот такая занимательная математика. Так где лучше живется геймерам? Больше всего падение цен зафиксировано в Украине, хотя по некоторым показателям можно сказать, что наблюдается паритет с Россией. А вот белорусским любителям поиграть, лучше пока воздержаться от покупки видеокарты, либо найти знакомых или родственников в соседних странах и попросить приобрести видеокарту там. От нас ее можно даже отправить почтой в рамках Таможенного союза, такая покупка не будет облагаться пошлинами.

Надеюсь, в этот раз довольных будет на пару процентов больше, хорошего всем дня и видеокарт по рекомендованным ценам!