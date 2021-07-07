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Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя

Анализ доступности и стоимости на AVITO видеокарт Nvidia RTX 2000 и 3000 серии, спустя неделю. Посмотрим на реальное движение стоимости видеокарт на вторичном рынке.
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Ну что же, ровно неделю назад мною было проверено исследование стоимости видеокарт Nvidia RTX 2000 и 3000 серии на AVITO. Прошла ровно неделя и уже можно посмотреть, что же изменилось?

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Тогда вакханалия по снижению стоимости только началась, криптовалюты пошли на дно вместе с Титаником и большинство геймеров пожелали им там далее и оставаться. Крупные ритейлеры начали еще в прошлый понедельник переписывать свои прайсы, у менеджеров было явно много работы в то время. Мой товарищ, например, пару дней работал до 9 вечера, вместо положенных 18-00.

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Но, как отреагировали местные «предприниматели» с AVITO и владельцы криптоферм, которые приняли свое решение о выходе из этого «бизнеса»? Для этого мы отправимся на AVTIO!

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Для наглядности я оставлю рекомендованные цены Nvidia, для сравнения так сказать, надеюсь скоро мы всеже к ним с вами придем, не смотря на все возмущения здешних скептиков :)

Итак, поехали. По традиции начнем с первой волны видеокарт серии RTX. Критерии поиска на AVITO следующие: 1. устанавливаем название модели только в названии объявления, этим-самым мы отбросим весь сборный мусор. 2. Выставим минимальную стоимость на уровне адекватной в наше время, чтобы отсечь откровенный бред и видеокарты в неисправном состоянии. 3. Зададим верхнюю планку стоимости +200% чтобы убрать предложения нескольких видеокарт и готовых ферм. Таким образом, наш отбор претендует быть объективным с вероятностью более 78-80%. Конечные цифры все скажут за себя.

1. RTX 2060 – минимальное предложение 35 000 рублей (было 38 000). Максимальное – 100 000 рублей (было 70 000). Общий объем продаж – 1238 шт. (было 1056 шт.)

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2. RTX 2060 Super - минимальное предложение 49 000 рублей (было 70 000). Максимальное – 100 000 рублей (было 110 000). Общий объем продаж – 347 шт. (было 262 шт.)

3. RTX 2070 - минимальное предложение 50 000 рублей (было 40 000). И до – 110 000 рублей за версию 2070 Super. (было 120 000) Общий объем продаж – 604 шт. (было 559 шт.)

4. RTX 2080 - минимальное предложение 50 000 рублей. (было 40 000) И до – 165 000 (было 189 000) рублей за версию 2080 Ti. Общий объем продаж – 429 шт. (было 434 шт.)

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Далее переходим к новенькой 3000-й серии видеокарт.

1. RTX 3060 - минимальное предложение 45 000 рублей. (Стоимость не изменилась) И до – 189 000 рублей за версию RTX 3060 Ti (было 200 000). Общий объем продаж – 1292 шт. (было 1412 шт.)

2. RTX 3070 - минимальное предложение 50 000 рублей (Стоимость не изменилась). И до – 225 000 (было 265 000). Общий объем продаж – 1481 шт. (было 1292 шт.)

New!!! Появилась Версия RTX 3070 Ti, которая ранее отсутствовала на момент поиска. Минимальное предложение 70 000 руб. И до – 160-165 000 руб.

3. RTX 3080 минимальное предложение 70-80 000 рублей. (было 75-85 000 руб.) И до – 300 000 (стоимость не изменилась). Общий объем продаж – 910 шт. (было 1069 шт.)

4. RTX 3080 Ti минимальное предложение 130 000 рублей  (было -135-140 000 руб.) И до – 250-260 000 руб. (было 299 000 руб.) Общий объем продаж – 228 шт. (было - 327 шт.)

5. RTX 3090 минимальное предложение 190 000 руб. (было 200 рублей.) И до – 350 000 руб. (было - 885 000 руб.) Общий объем продаж – 318 шт. (было - 336 шт.)

Кратко подведем итоги. Снижение стоимости есть! Даже если брать в расчет по тем неадекватам и возможным мошенникам, все равно снижение наблюдается, а это уже само по себе хорошо, мошенники тоже реагируют на общую ситуацию и также подстраиваются под рынок.

«Старое» 2000 поколение RTX в минимальной цене потеряло от 3 до 20 тысяч рублей, в максимальной в среднем 10 000 рублей. Единственным феноменом можно назвать повышение максимальной стоимости за RTX 2060 c 70 до 100 тысяч, будем считать это аномалией и не брать в расчёт.

Новая 3000-я серия убавила в минимальной стоимости в среднем 10 000 рублей. А вот максимальная хорошо просела на 500 000 у RTX 3090. У остальных моделей снижение наблюдается от 10 до 50 000 рублей. 

Продолжаем ждать дальнейшей победы здравого смысла над майнингом и доступности видеокарт по рекомендованным ценам, удачных покупок и Будьте здоровы!

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