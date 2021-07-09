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Продолжаю держать в курсе интересующих данной темой. А тема у нас про видеокарты, точнее про их стоимость и наличие. Я уже написал две статьи по анализу и тенденциям цен на AVITO и полученные результаты позволяют говорить, что: «Лед тронулся господа!» (с) Цены пошли вниз!

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К сожаление определённые пользователи так и не смогли понять для чего это делается, но это их беда. Я лишь пропроцитирую одного товарища, который отметил важность таких статей и написал, что они будут интересны хотя бы для истории, которая твориться на наших глазах.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

За неделю по Авито-динамике есть проседание мах. и мин. стоимости на величину от 10 до 50 тысяч рублей, это хороший знак. На фоне мировых новостей, что Китай встал на путь полного искоренения майнинга в стране и тех финансовых структур и организаций, которые оказывают ему всяческое пособничество. Соответственно можно ожидать в дальнейшей перспективе дальнейшего падение курсов криптовалют и соответственно цен на видеокарты.

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Как отреагировал отечественный рынок за неделю, на эти и другие события я предлагаю вашему вниманию очередной срез цен по Яндекс-Маркету.

Критерии выборки остались прежними, но я напомню для тех, кто впервые читает данный цикл статей:

1. Выбор конкретного GPU из списка каталога

2. Выбор 5-ти производителей – Asus, Gigabyte, MSI, Palit и Zotak (чтобы не распылять дисперсию цифр на малодоступные у нас бренды)

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3. Локация – г. Москва (как индикатор тенденций, общего спроса и предложения по стране)

4. Доступность – «В продаже»

Для наглядной динамики я буду приводить старые и новые данные. Итак, поехали!

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1. RTX 2060 – минимальное предложение 48 300 - 50 500 рублей. (было ранее 51-55 000 рублей). Максимальное – 68 000 руб. (было ранее - 80 000 рублей). Общий объем продаж – 14 моделей (ранее было - 16 моделей.)

2. RTX 2060 SUPER – минимальное предложение 65 000 рублей. (ранее было 64 000 рублей). Максимальное – 69 200 рублей (ранее было 70 000 рублей). Общий объем продаж – 3 модели (ранее было - 4 модели.)

3. RTX 2070 – одна модель. Стоимость 85 000 рублей. (ранее предложений не было)

4. RTX 2070 Super – Предложений – Нет. (ранее было одно предложение за 117 000 рублей)

5. RTX 2080 – Предложений НЕТ. Не было их и ранее.

6. RTX 2080 SUPER – Предложений НЕТ. (ранее было одно предложение за 146 000 рублей)

7. RTX 2080 Ti – Предложений НЕТ.

1. RTX 3060 – минимальное предложение 64 400 рублей. (ранее было 61 000 рублей) Максимальное – 120 900 руб. (ранее было - 125 000 рублей). Общий объем продаж – 48 моделей (ранее была - 21 модель.)

2. RTX 3060 SUPER– минимальное предложение 66 260 рублей. (ранее было - 67 000 рублей) Максимальное – 120 000 рублей. Осталось не именным. Общий объем продаж – 16 моделей (ранее было - 8 моделей.)

3. RTX 3070– минимальное предложение 99 800 рублей. (ранее было - 103 000 рублей) Максимальное – 161 600 (ранее было -163 000 рублей.) Общий объем продаж – 66 моделей (ранее было - 25 моделей)

4. RTX 3070 Ti – минимальное предложение 86 000 рублей. (ранее было - 92 000 рублей) Максимальное – 168 000 рублей. (ранее было - 153 000 рублей.) Общий объем продаж – 12 моделей (ранее было - 10 моделей)

5. RTX 3080 – минимальное предложение 149 900 рублей. (ранее было - 160 000 рублей) Максимальное – 242 300 рублей. (ранее было - 299 000 рублей). Общий объем продаж – 56 моделей (ранее было - 25 моделей).

6. RTX 3080 Ti – минимальное предложение 148 000 рублей. (ранее было - 163 000 рублей) Максимальное – 249 900 рублей (ранее было - 258 000 рублей) Общий объем продаж – 20 моделей. (ранее было - 10 моделей)

7. RTX 3090 – минимальное предложение 215 400 рублей. (ранее было - 203 000 рублей) Максимальное – 366 300 рублей. (ранее было - 386 000 рублей) Общий объем продаж – 30 моделей. (ранее было - 17 моделей)

Каков общий вывод? Первое – доступность. Моделей видеокарт стало больше, причем по некоторым моделям в 2 раза. Это означает, что рынок понемногу начинает насыщаться и майнеры не скупают видеокарты с полок. Второе – стоимость. По предыдущему 2000-му поколению видеокарт Nvidia RTX минимальная стоимость уменьшилась в среднем на пару тысяч рублей, а вот максимальная просела на 12 тысяч у модели RTX 2060.

Современная линейка RTX 3000-й серии демонстрирует куда большую динамику снижения стоимости. Минимальная стоимость уменьшилась от 5 до 15 тысяч рублей, касательно карт из середины данной линейки. Максимальная стоимость уменьшилась от 4-х до 57 тысяч на модель RTX 3080. А ведь именно 3080 как раз интересна майнерам! Тогда как RTX 3080 Ti потеряла - 8 тысяч рублей.

Итого, наличие самой динамки снижения стоимости уже радует, как и разнообразие модельного ряда видеокарт. Но не спешите покупать видеокарту сейчас, стоимость будет снижаться и дал. Поэтому пока ждем, копим деньги, смотрим в окно, ведь там всё еще лето!

Соблюдайте масочный режим и Будьте здоровы!