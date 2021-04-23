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Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году

Аналитика и советы решения ваших проблем при невозможности купить новую видеокарту по рекомендованным ценам. Что же делать? Ответы внутри этой статьи.
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Ни для кого не секрет, что купить видеокарту с января месяца этого года является проблемой, особенно учитывая рекомендованные цены. Вину, как всегда, перекладывают на майнеров, Bitcoin, а теперь еще добавилась и Chia (нажмите для прочтения). Но, перекладывание вины другое лицо, это лишь зашитый механизм нашей психики, который ищет более слабое звено, не беря в расчет саму личность. Давайте разберемся, как обстоят дела на самом деле.

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Вина - есть степень признания своих слабостей. Кто следит за развитием событий в индустрии, видеокарту он давно приобрел. Сделано это было еще в конце прошлого года или начале января нынешнего. Благодаря зарубежным интернет площадкам Сomputeruniverse, NewEgg и многим другим, благо почта России работает нормально. Но для этого нужно было набраться смелости, встать с дивана и что-то сделать.

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Большинство же наших граждан являются пассивными личностями, не склонными к решительным действиям. Их, в контексте данной проблемы, волнуют гарантии, возврат денег, шанс получить разбитый товар при пересылке и так далее. Иными словами, они проецируют на себя негатив, отвергая на уровне подсознания стремление, получить вожделенный продукт - видеокарту.

Обычно активность таких граждан усиливается при их выходе в интернет и написанием бесполезных комментариев, где только возможно. Возвращаясь к теме видеокарт, отмечу, если ваша видеокарта способна выдавать приемлемый FPS в играх, то нет нужды гнаться за хайпом и менять одно поколение на другое. Данное правило справедливо для видеокарт Nvidia серии GeForce 1070 и выше, и аналогов от AMD.

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Если у вас видеокарта такого класса и потребительских свойств, но игра «не тянет», эксперты в области долгосрочных финансовых прогнозов рекомендуют сменить монитор. Это правило особенно справедливо, если у вас монитор с поддержкой 4К разрешения, либо 2К.

По многочисленным опросам, именно замена монитора производится пользователями реже всего и часто по остаточному принципу. Настало время взять хороший 24”-27” Full HD монитор с хорошей быстрой матрицей и активной подсветкой. Это будет значительно дешевле, чем приобретение новой видеокарты, по завышенной в 3-4 раза стоимости.

А позитивных ощущений и положительных эмоций вы получите в среднем в 7.8 раза выше. К тому же, приобретение новой вещи всегда сопровождается положительными эмоциями, а это то, что нам не хватает в повседневной жизни.

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Некоторые «специалисты» могут отметить, что данные рассуждения ошибочны, но статистика продаж современных Full HD мониторов с диагональю 24-27 дюймов в странах EMEA и NORAM говорит об обратном. На практике мы получаем downgrade, но в действительности это не так.

Майнеры - это отдельный класс людей, с активной жизненной позицией и склонностями к высоким рискам. Если у вас есть такой друг или товарищ, вы можете обратиться к нему за помощью в приобретении видеокарты, так, как такие люди всегда знают где их приобрести по близким к рекомендованным ценам.

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На фото, в самом начале статьи, показаны видеокарты, которые мы заслужили в этом году и это реальные видеокарты, которых мы достойны. Такова реальность середины 2021 года. Такие бумажные, картонные, пластиковые экземпляры можно купить даже на аукционе Ebay, по стоимости реальных видеокарт. Делается это для поисковых ботов, которые рыщут в интернете, в надежде купить за дешево, очередного раба на майнинг ферму. Так что определенный здравый смысл в этой затеи есть. 

И последний совет, подходите к любой покупке с трезвым рассудком, не будьте рабами маркетинга. Если вам говорят, что 90 FPS это мало, то это не правда, шестидесяти вполне будет достаточно, а добиться этого можно немного снизив настройки графики и сглаживания. Так что основной тренд в этом году должен стать покупкой нового монитора.

Будьте здоровы и удачных покупок!

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