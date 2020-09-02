Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
Тихим сентябрьским утром, когда мастера жанра «полной разбивки» уже прошлись по вчерашней презентации NVIDIA несколько раз, у нас появляется возможность спокойно разобраться с той информацией, которую российское представительство компании разослало представителям средств массовой информации. Конечно, рекомендованные цены и даты начала продаж GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 уже можно найти на сайте NVIDIA, но неопытного покупателя может смутить разнобой дат.
реклама
реклама
Пресс-релиз NVIDIA на русском языке указывает шестое октября в качестве даты начала продаж видеокарт новой серии. Действительно, именно эта дата упоминается под ценником GeForce RTX 3090 (136 990 рублей) и GeForce RTX 3080 (63 490 рублей) в эталонном исполнении Founders Edition. Именно такие видеокарты крутил в руках основатель NVIDIA во время вчерашней презентации со своей кухни, а GeForce RTX 3090 он и вовсе традиционно извлёк из духовки, в отличие от майского мероприятия не воспользовавшись прихватками фирменного зелёного цвета.
реклама
реклама
По всей видимости, эталонная версия GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене 45 490 рублей поступит в продажу в октябре, но позже шестого числа. Это закономерно, ведь наиболее доступные видеокарты семейства всегда появляются позже более дорогих. Тогда же появятся в продаже и видеокарты младшей модели в исполнении партнёров компании, а вот две старшие модели рискуют опередить эталонные изделия. Например, GeForce RTX 3090 в версии производителей видеокарт поступит в продажу 24 сентября, а GeForce RTX 3080 – уже 17 сентября, через две с небольшим недели.
Будут ли такие видеокарты дешевле эталонных – большой вопрос, ведь они поступят на рынок первыми. Со временем, возможно, цены традиционно опустятся ниже рекомендованного уровня, но пока для этого нет подходящих условий, особенно на фоне тревожных сентябрьских ожиданий динамики валютных курсов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила