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В апреле этого года я опубликовал 2 статьи, о сжатии интернета и набирающей тогда популярность криптовалюте Chia. Были очень жесткие обсуждения, я даже сам попробовал стать фермером, засеяв пару гектаров Chia coin, попробую рассказать вам, что же получилось в итоге на выходе.

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Как говорят, есть новости хорошие и не очень, но начнем с видеокарт, точнее с их стоимости – она пока не изменилась. Это, естественно, не очень радужная новость, но видеокарты с «ограничителем» майнинга, на подобии RTX 3070 Ti, все же становятся чуть-чуть доступнее и чаще всплывают на вторичном рынке. А это уже хороший знак или триггер, что рынок начинается трансформироваться к геймерам лицом. Так что запаситесь еще немного терпением.

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В последние пару недель все новости сосредоточены вокруг Китая и инициативы китайских властей по пресечению на корню добычи Bit Coin в промышленных масштабах. Из Поднебесной уже мигрировали две самых большие компании по добыче этой криптовалюты, а в четырех китайских провинциях уже ввели запрет на майнинг.

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Центр китайского крипто-бума сосредоточен в провинции Сычуань, где располагаются мощности 26 crypto-компаний, их все отключили от питающей фермы электросети. И это только начало. Хотя в Китае много ГРЭС, энергия которых считается «зеленой», это никоим образом не влияет на ту тепловую энергию, которая высвобождается от занимающих сотни гектаров crypto-ферм.

BitCoin продолжает лихорадить и его стоимость на данный момент резко просела до $25 000, а затем немного поднялась до $32 500, но это уже не 50 тысяч и выше. Для всех геймеров это также хорошая новость.

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На данном фоне даже некоторые игроки рынка, такие как AsRock начали делать заявления о прогнозах доступности видеокарт. По оптимистичным прогнозам, при таком темпе падения BitCoin к европейскому Рождеству ситуация нормализуется. По пессимистичным прогнозам проблема будет решена к лету 2022-го.

Развитие ситуации с «Победой» майнинга, по данным экспертов, может пойти вообще по интересному пути, в случае если китайским шахтным компаниям не удастся найти новое прибежище, а всем точно не удастся, и BitCoin рухнет, рынок видеокарт может постичь перенасыщение. На вторичные площадки по всему миру хлынут миллионы графических ускорителей, отработавших в шахтах, и на фоне конкуренткой борьбы цены могут упасть даже ниже, чем были до крипто кризиса. Так что рекомендую всем держать руку на пульсе и пока воздержаться от покупки новой видеокарты, тем более сейчас лето и можно найти, чем заняться в офлайне.

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С Chia пока не все так однозначно, но общая тенденция говорит, что этот пузырь также лопнет. Ряд производители SSD и HDD уже сделали свои заявления, касательно гарантийных случаев в случае отказа дисков после посева. На полноценную гарантию майнеры уже могут не рассчитывать.

Что касается моего личного опыта, с использованием восьми HDD на 10 Тб, купленных еще, кстати, по привычным ценам, то на данный момент времени я избавился от шести дисков. Два оставил под домашние нужды, а горе-аграрии купили мои шесть б/у штук, при этом я даже остался в хорошем плюсе. Смысла в этой затее для себя я не нашел.

При оптимистичном прогнозе, в случае краха этой «зеленой» монеты, убытки владельцев таких ферм будут еще больше, чем ферм с видеокартами, так, как такие объемы HDD и SSD ровным счетом никому не нужны и продать их все будет практически не реально. Bye-bye Chia Coin ! И да, на фоне всего происходящего сжатие интернета отменяется! Как быстро все меняется в наше время.

Теплого всем лета и Будьте здоровы!