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Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года

Экспертная оценка влияния Chia на количество будущего контента в 2022 году. Да, вы не ослышались, именно контента, физических сайтов, как ни парадоксально.
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Ни для никого не секрет, что новая криптовалюта Chia стремительно ворвалась в нашу жизнь. Для тех, кто не в курсе, что это, вкратце напишу ниже. Chia – это криптовалюта, разработанная основателем пиринговой сети BitTorrent.
А случилось это не сейчас, хотя новости о ней, буквально, разлетелись в сети Интернет за прошедшие две недели. Активы «новой» крипто-компании были поделены еще в 2018 году, если не раньше, то есть уже прошло 3 года. Вот почитайте соответствующую новость за август 2018 года

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Итак, главное отличие новой криптовалюты в том, что она добывается не на ASIC и не на видеокартах, а на вместительных SSD и HDD объёмом от 1 Тб и более. Для майнеров, и для геймеров, это большой плюс, хотя бы в том, что в противном случае новая «крипта» усилила бы и без того громадный дефицит видеокарт. Но, как у любого такого явления есть две стороны. Если позитивная заключается – «не сделать рынку видео развлечений еще хуже», то негативных гораздо больше.

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Давайте разбираться. Проблема Первая – и вы ее уже заметили, когда в последний раз покупали компьютерные комплектующие. Заключается она в повышении цен на носители информации в среднем (пока) на 10%. Адепты новой «крипты» уже массово начинают сметать с  полок SSD и HDD от 1 Тб и выше. Дальше - больше, с увеличением доходности Chia и ростом популярности данного альткоина, в новые ПК скоро будет не приобрести и установить емкий накопитель. Либо его цена возрастет на порядок. Да, я понимаю, что на порядок означает в 10 раз, так что будьте к этому готовы.

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Если вы еще не обзавелись емким SSD или файло-помойкой на HDD, до середины мая месяца еще есть время это сделать, пока еще не всё смели из складских запасов. Альтернатива - покупка 4-х менее емких SSD (128-256 Гб) и установка четырех таких носителей на китайский PCI-Express адаптер с RAID 0 зеркалированием. Думаю, плюсы такого решения вам объяснять не нужно.

А теперь о главном минусе – «Сжатии» Интернета. Если вы думаете, что вас это не коснётся – вы ошибаетесь. Сейчас запрос на любой контент очень огромный, вы ведь все любите смотреть новые видосики в Ютьюбе или почитывать статьи в интернете? Я думаю, что даже очень. Весь этот контент где-то хранится, на таких же SSD и HDD или в «облаках», или облачных хранилищах либо сервисах, которыми вы также каждый день пользуетесь, ну или раз в неделю. В чем суть Сжатия? Ответ простой, провайдеры облачных технологий уже смекнули, что Chia позволит им загрузить свои мощности на 100%. Считай - получить прибыль.

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Уже сейчас такие облачные сервисы понемногу увеличивают стоимость своих услуг. А потом еще и еще. И еще, и еще. И может оказаться так, что частные сайты, блоги и т.д уже будет банально не разместить у интернет провайдеров из-за: Первое – нехватки дискового пространства, Второе - из-за того, что с  единичными пользователями, берущими под свой блог/сайт 1-2 Гб облачного пространства, банально, лень, да и невыгодно иметь дела. Куда более прибыльно отдать сотни терабайт  Chia-майнерам. В результате количество сайтов в Интернете будет стремительно сокращаться, лишая вас годного контента. «Старых» клиентов, не сразу, но могут скоро так же попросить освободить занимаемое место, дабы высвободить место под увеличивающуюся сложность расчётов очередной Chia генерации. Так что скоро и этот блог может исчезнуть.

Но и это еще не все. Если вы используете набирающие популярность стримминговые сервисы, где можно на слабом ноутбуке поиграть с трассировочкой в современные 3D шутеры, то и вас коснется Chia, но чуть позже. За подписочку на кучу игр вы тратите относительно немного, а место это всё где-то занимает, так вот это место тоже отдадут в аренду, сами знаете кому. В результате куча Chia-облаков будут гонять по сети Internet между собой лютый и самое главное бесполезный Chia-трафик. Одно дело по сети BitTorrent ловить новое кино или игрушку, другое терабайтные пустые расчёты.

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Вывод всей этой истории печален. В начале вас решили возможности поиграть в игры, создав дефицит видеокарт, затем лишат места, куда эти игры устанавливать, и в завершение истории скоро нечего будет почитать или посмотреть в интернете, либо это будет платно и дорого. Век бесплатного и интересного интернета подходит к концу.  Но это пока лишь предположения, но шанс их реализации достаточно высок.

От этой Chia – пользы будет больше! Будьте здоровы!

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ssd hdd майнинг дефицит майнинг 2019 chia крипотовалюта
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