Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Meizu 17 засветился в AnTuTu и набрал 580 851 балл

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Предложение дня - Ryzen 3990X за 340 тысяч рублей
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ожидаемая флагманская новинка от небезызвестной компании Meizu должна выйти официально уже в конце этого месяца. Ранее вокруг смартфона ходили множество слухов и утечек, однако сегодня были опубликованы первые результаты синтетических тестов AnTuTu.

реклама

В базе результатов AnTuTu появилось новое устройство под кодовым именем М2081, набравшее 580 851 балл. Ранее обе модели Meizu 17 были сертифицированы китайской 3С с кодовыми обозначениями M081Q и M081M. Из этих данных можно догадаться, что Meizu готовит сразу 2-3 устройства флагманской серии.

реклама

Предположительно, серия Meizu 17 получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 865. Дизайн смартфонов получит обновленный дизайн, не похожий на устройства 16-й серии. Диагональ матрицы составит 6,5 дюймов с разрешением FullHD+ (1080p). Частота обновления – 90 герц. Разумеется, будет поддержка сетей пятого поколения.

реклама

Задняя сторона устройства унаследовала вертикальный модуль основных камер, по всей видимости, у прошлогодней серии Samsung Galaxy S10. Удивительно, что компания не последовала тренду с квадратными блоками, навязанной Apple. В то же время, Meizu никогда не заглядывалась на решения других компаний – фанаты бренда за это его и уважают.

О цветовых исполнениях, вариантах объема оперативной и постоянной памяти, дате старта продаж и стоимости гаджета пока ничего неизвестно. Напомним, Meizu 17 является преемником флагманской серии Meizu 16, представленной в далеком 2018 году.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

meizu antutu 17
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
55
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
8
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
33

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 33
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
62
Honor 20 и Honor 20 Pro потеряли в цене
+
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
103
Праздник во время самоизоляции - Epic Games Store, Steam и Indiegala раздают 5 отличных игр бесплатно
5
В Steam наконец-то раздадут по-настоящему достойную AAA игру
12
Глава Sony рассказал о сроках запуска PlayStation 5, уточнив время её официальной презентации
+
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT от ASUS получили новую версию BIOS, которая позволит значительно увеличить производительность
4
Настольные процессоры AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" 4-го поколения будут выпущены в октябре 2020 года
47
Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech
22
Летом AMD может выпустить оптимизированное ядро Matisse 2
19
AMD рассказала о преимуществах своих геймерских видеокарт Radeon RX 5000 и процессоров Ryzen 3000
13
LG назвала цены 8K и 4K телевизоров NanoCell
1
Мод с искусственным интеллектом для The Witcher 3 получил обновление и дополнительные возможности
3
Стала известна точная дата выхода большого обновления Windows 10 – 2004
6
Создатели игры Ведьмак 3 рассказали, сколько за 5 лет было продано копий игры
8
Стоимость AMD Radeon RX 5500 XT упала до 170 долларов
5
Honor View 30 Pro упал в цене в России
3
В сентябре AMD может порадовать новыми настольными процессорами
9
Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
8
Китай готовит сразу три операционные системы на замену Windows от Microsoft с полной поддержкой отечественных процессоров
3

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
419
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
55
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
63
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
46
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
13
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
13
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
30
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
44

Сейчас обсуждают

Артём Гуников
18:49
ну тут 4 Хдд влазиет и + 2 ссд 2.5 и 2xM2 До этого у меня был https://www.nix.ru/autocatalog/cases_antec/Bigtower-Antec-Twelve-Hundred-V3-V30-ATX-Bez-BP-s-oknom_116622.html Как раз под ваши запросы )...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
18:49
Хм, а это идея. Просто я их делаю "одного" размера по-своему. Растягиваю на всю площадь. В следующий раз надо будет попробовать все картинки фиксированного размера через редактор сделать.
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
18:47
Я его покупал с единственной целью - взять самый дешевый корпус, чтобы в него влезла моя башня редхат. Но башни больше нет как 2 месяца, корпус больше не удовлетворяет моим потребностям. Обороты венти...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
mimigen
18:46
Давай обсудим это с другой стороны. Ты когда опубликованную статью сам просматриваешь, то что тебе самому не нравится? Касаемо картинок, может их хотя бы одного фиксированного размера лепить. Редакто...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
AHDPEY198329477
18:45
Такая же плата проц и память
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
Zmax
18:42
сиська конечно переоцененный БП, но там и гарантия и качество. Но можно сыграть и в рулетку, купив блок из данной распаковки, т.к. на обзор автор и близко не подошел. Покупать данный блок можно в любу...
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
Inttz
18:42
Сказ о том,как пошёл в магазин за перфоратором,но купил утюг,а он оказывается не долбит отверстия,какой хреновый утюг.Не видел,что покупал?Какие там у тебя наклейки на морде??)) Какие обороты вентилят...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
18:41
Так я смотрю, последние дня 3 эту новость никто не освещал. Ну вот я и написал новость. Я сам только сегодня увидел этот геймпад.
Sony представила геймпад для PlayStation 5, способствующий куда большему погружению в игровой процесс
E1nher1
18:37
Ох, у вас тоже прям секас секасный... Я бы поимел такой вот корпус, чтобы под 4-5 3.5 накопителей, пару ссд, 3 вентиля спереди и прямой забор воздуха, любой по размеру кулер и любая по длине видеокарт...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
18:32
А картинки... Ну, смотря с какой стороны на это посмотреть. Просто при редактировании текста все это выглядит более-менее удачно. А в реальности же все немного съезжает из-за рекламы... Размер картин...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем