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Ожидаемая флагманская новинка от небезызвестной компании Meizu должна выйти официально уже в конце этого месяца. Ранее вокруг смартфона ходили множество слухов и утечек, однако сегодня были опубликованы первые результаты синтетических тестов AnTuTu.

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В базе результатов AnTuTu появилось новое устройство под кодовым именем М2081, набравшее 580 851 балл. Ранее обе модели Meizu 17 были сертифицированы китайской 3С с кодовыми обозначениями M081Q и M081M. Из этих данных можно догадаться, что Meizu готовит сразу 2-3 устройства флагманской серии.

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Предположительно, серия Meizu 17 получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 865. Дизайн смартфонов получит обновленный дизайн, не похожий на устройства 16-й серии. Диагональ матрицы составит 6,5 дюймов с разрешением FullHD+ (1080p). Частота обновления – 90 герц. Разумеется, будет поддержка сетей пятого поколения.

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Задняя сторона устройства унаследовала вертикальный модуль основных камер, по всей видимости, у прошлогодней серии Samsung Galaxy S10. Удивительно, что компания не последовала тренду с квадратными блоками, навязанной Apple. В то же время, Meizu никогда не заглядывалась на решения других компаний – фанаты бренда за это его и уважают.

О цветовых исполнениях, вариантах объема оперативной и постоянной памяти, дате старта продаж и стоимости гаджета пока ничего неизвестно. Напомним, Meizu 17 является преемником флагманской серии Meizu 16, представленной в далеком 2018 году.