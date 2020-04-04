Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Еще пару лет назад AMOLED матрицами оснащались лишь флагманские смартфоны, однако сейчас данная технология добралась и до средне бюджетных устройств. В связи с этим пользователи мобильных гаджетов все чаще задаются вопросами о различиях матриц, их качестве и вреде здоровью. Сегодня мы расскажем о достоинствах и недостатках AMOLED матриц, мерцании, технологии DC Dimming, а также сравним их с привычными IPS дисплеями.

Наглядное отображение работы пикселей в режиме Always On Display 

 В чем кроется основная разница OLED и IPS матриц?

реклама

Кроме IPS, наиболее распространенными матрицами среди смартфонов являются AMOLED, а у компании Samsung – Super AMOLED, но все это лишь разные маркетинговые формулировки одной технологии изготовления дисплеев под названием OLED. 

Независимо от доработок производителей, OLED – это активные матрицы на органических светодиодах. Каждый пиксель в них является обособленным – он светится и меняет цвет независимо от соседних пикселей. 

реклама

Более «обкатанная» временем технология под названием IPS подразумевает наличие двух отдельных слоев: жидких кристаллов и подсветки – именно в этом кроется главное отличие этого типа матриц. 

Преимущества OLED дисплеев

Во-первых, как было упомянуто ранее, каждый пиксель в OLED матрицах подсвечивается самостоятельно. Это способствует более низкому энергопотреблению гаджета, ведь неиспользуемые пиксели просто отключаются. Напомним, именно на OLED дисплеях применение темной темы несколько увеличивает автономность смартфона. 

реклама

Во-вторых, благодаря отключению отдельных пикселей появилась функция Always On Display, которая отображает самую важную информацию даже на выключенном дисплее без высокого потребления энергии. 

В-третьих, качественно откалиброванные матрицы имеют лучшую цветопередачу – черный и белые цвета обретают естественный вид под любыми углами обзора.

реклама

В-четвертых, из-за отсутствия дополнительного слоя с подсветкой, производителям удалось значительно снизить толщину матрицы. А потому в смартфоны научились встраивать сканер отпечатков пальцев прямо под дисплей. Кроме того, некоторые бренды работают над созданием фронтальной камеры, также спрятанной под экран. На IPS матрицах все это, на данный момент, невозможно.

Немного о недостатках OLED матриц

Несмотря на то, что OLED матрицы в смартфонах используются уже на протяжении 10 лет, они имеют ряд серьезных недостатков. Самый очевидный – стоимость. Изготовление OLED панелей обходится значительно дороже IPS, потому AMOLED и Super AMOLED дисплеями до недавнего времени оснащались лишь флагманские устройства. 

реклама


Казалось бы, где флагманы, и где бюджетные смартфоны? Основная проблема заключается в том, что даже несмотря на растущую популярность AMOLED матриц в бюджетных и средне бюджетных смартфонах, замена разбитого AMOLED экрана может обойтись в 2-3 раза дороже IPS. 

 Вторая достаточно серьезная проблема OLED матриц – выгорание пикселей. Они, в настоящее время, имеют свойство памяти. Если дисплей будет отображать статичную картинку на протяжении нескольких минут, то в следующем кадре будут видны части прошлого изображения. Если же включенный экран в бездействии продержать несколько десятков часов – пиксели матрицы могут начать выгорать. Чаще всего выгоранию подвергаются синие пиксели, что негативно сказывается на качестве цветопередачи матрицы в дальнейшем.


Однако и это не самое страшное, ведь больше всего пользователи обсуждают неприятные мерцания OLED дисплеев – на них остановимся поподробнее.

ШИМ и его вред для вашего здоровья

Все дело в том, что уровень подсветки в OLED дисплеях остается неизменным всегда – таковы конструктивные особенности данных матриц. Но как же тогда затемняется матрица в смартфоне, если начать самостоятельно регулировать яркость? Тут на помощь приходит ШИМ – широтно-импульсная модуляция. Таким образом, уровень яркости AMOLED дисплея определяется не интенсивностью подсветки, а количеством выключений и включений пикселей за секунду. Человеческий глаз не способен заметить мерцания визуально, так как частота ШИМ в среднем составляет 200 колебаний в секунду. 

Важно отметить, что многие производители смартфонов задействуют ШИМ в своих смартфонах не постоянно, а только ниже определенного порога яркости. Так, iPhone с OLED дисплеями способны понижать напряжение матрицы до 50%, что позволяет комфортно использовать устройство без какого-либо ущерба для глаз. 

Тем не менее, на яркости ниже 50% абсолютно каждый дисплей начинает мерцать, и некоторые пользователи с наиболее чувствительным зрением отмечают усталость и сухость в глазах после использования смартфона с AMOLED дисплеем.

На графике отчетливо видно, как с понижением яркости увеличивается количество мерцаний за определенный промежуток времени.

Технология DC Dimming, а также другие способы обезопасить здоровье

Если же вы купили смартфон с AMOLED дисплеем и испытываете неприятные ощущения в глазах, либо же только присматриваетесь к новому гаджету – данный раздел определенно будет полезным. Прежде всего важно понимать, что воздействию ШИМ подвержена достаточно малая часть пользователей. И даже если вы входите в эту группу, то чтобы это понять потребуется несколько суток использования смартфона. 

Существует несколько способов обезопасить свое зрение, и начнем с самого неоднозначного – переход на устройство с IPS. Этот вариант имеет место быть только в том случае, если использование OLED матриц вызывает серьезный дискомфорт, а именно головные боли, рябь и сухость в глазах. Если же вы без ощутимых проблем используете устройства с OLED, но хотите обезопасить свое зрение – старайтесь использовать гаджет на яркости свыше 50%. Как можно понять из графика выше, чем выше яркость – тем ниже частота мерцания. Но и злоупотреблять этим правилом также не стоит – максимальная яркость дисплея при длительном использовании способствует выгоранию пикселей.

  • В случае с Android устройствами:

Начать хотелось бы с важной и весьма эффективной функции под названием DC Dimming. К сожалению, данная технология реализована далеко не на каждом смартфоне с AMOLED матрицей – обращайте на это внимание при покупке. Она позволяет регулировать яркость дисплея при помощи изменения напряжения на всем промежутке, минимизируя ШИМ. Единственным недостатком использования DC Dimming является ухудшение цветопередачи матрицы. 

Также есть возможность уменьшить мерцания при помощи различных программ. Они накладывают черный фильтр поверх изображения, перед этим повысив яркость дисплея до максимума. В таком случае ШИМ действительно уменьшается, правда, вместе с ресурсом матрицы из-за максимальной яркости.

Пример изменения изображения матрицы с включенным DC Dimming
  •  Но что делать, если у меня iPhone?

Отметим, в случае с iPhone подобных режимов по уменьшению мерцаний в настройках не предусмотрено. Паниковать не стоит – в смартфонах от Apple это частично итак реализовано. Как мы помним, на яркости до 50% iPhone вовсе не задействуют ШИМ, а значит пользоваться устройством в условиях достаточной освещенности будет максимально комфортно любому пользователю.

В случае с использованием смартфона в полной темноте, где даже 50% яркости воспринимается очень ярко и не комфортно, на помощь приходит предусмотренная утилита в настройках под названием Фильтры. Активируя опцию «Понижение точки белого», так дисплей устройства становится ощутимо тусклее. А чтобы не тратить каждый раз свое время на включение опции в настройках, ее можно установить на тройное нажатие кнопки питания.

Какой итог?

В настоящее время трудно говорить о силе воздействия ШИМ на зрение человека, ведь многие пользователи на протяжении нескольких лет используют смартфоны с AMOLED дисплеями и не испытывают проблем со здоровьем. В данном материале мы постарались лишь подробно рассказать вам о всех особенностях, преимуществах и недостатках OLED дисплеев в смартфонах. Надеемся, мы ответили на многие интересующие вас вопросы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple android iphone oled ips dc amoled dimming
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
36
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
8
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
45

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 25
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 выложен на Youtube, но разработчики об этом узнали не сразу
13
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
16
Успех Mount & Blade II превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
11
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
19
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
55
Праздник геймера - GOG.COM раздает бесплатно целую игровую библиотеку из 27 культовых игр, включая вкусные эксклюзивы и Ведьмака
7
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X потребляет в 2 раза меньше энергии чем новый 8-ядерный Intel Core i9-10980HK
14
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет выпускать компания SK Hynix уже в этом году
38
Новая технология NVIDIA Dynamic Boost значительно увеличит производительность системы процессор-видеокарта в игровых ноутбуках
3
Создателям игры Borderlands 3 указали на дверь и отказали в достойных премиях
12
Марк Церни поделился новой информацией о PlayStation 5
8
Denuvo снова прогибается – на этот раз от рук неизвестного хакера пострадала Assassin’s Creed: Odyssey
17
AMD прекращает поддержку StoreMI и готовит на замену новую технологию
4
В Epic Games Store стартовала крупная весенняя распродажа
1
Intel рассказала, когда прекратит выпускать чипы для процессоров Haswell 4-го поколения 2013 года
14
AMD Radeon Instinct предлагает клиентам Microsoft Azure разделение ресурсов GPU
2
В Epic Games Store дарят новый набор игр
4
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
+
Процессоры Intel Core 10-го поколения Comet Lake-H должны разгоняться до 5 ГГц, но не смогут этого сделать – Тomshardware
25
Samsung вернёт до 800 долларов покупателям смартфонов серии Galaxy S20, но есть нюанс
2

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
231
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
124
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
38
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
11
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
20
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Сейчас обсуждают

Бартоломью
23:57
я вообще дрова не использую еще меньше нагрузка выше фпс
Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями
Илья Колесников
23:56
Беда в том, что не стоит 3770 копейки. А стоит от 6500 до 8000 на Авито. :О/ Сам месяц назад переполз с 3770@4,3Ггц на 3600Х. Ну, прям большой разницы не заметил. Субъективно стало приятнее (в тестах ...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Павел Новицкий
23:46
Новые иконки подвезут для Windows?
Microsoft намекает на значительные улучшения в Windows 10
Павел Новицкий
23:45
Мне чет кажется что Valve сама скоро выкатит играбельную часть для клава + мышь, все эти моды фигня, никто не будет играть в игру каждый раз залазя в консоль прописывая параметры и т.д., это не игра, ...
Новый мод для Half-Life Alyx конвертирует весь игровой процесс под клавиатуру и мышь
hihimik
23:44
Ну 2500к старый проц, он видимо плохо скидывает напругу в простое. Мой не скальпированный, давно высохший 4790к на зафиксированных 4600 в простое ест какие-то сотые вольта и под средней башней с 120мм...
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
Алексей Степаньков
23:43
Это всё азиаты, которые видят в игре перспективы в киберспорте (там обещают много денег), ведь в любом другом шутане, кроме овервотча, они на подсосе) И то...
Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
warmuza
23:41
"Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями" Ну, и где же рассказ о новых функциях? Я вот ни одной не нашёл после прошлой версии. "Сегодня ...
Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями
littleleshy
23:33
О кудя я забрёл. Да будет некрокоммент. > При этом загрузка ЦП у полного варианта колеблется от 50% до 70% при полностью загруженном графическом чипе. Есть потенциал для установки более быстрой видео...
Нелегальный апгрейд: что может старый топ процессор в 2019
Denis Belokopytov
23:30
Вроде только сегодня была новость про ноут на настольном 3950х
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X потребляет в 2 раза меньше энергии чем новый 8-ядерный Intel Core i9-10980HK
nikolai3anv
23:28
Ну что сказать... Да.. факт. По сухим цифрам разницы может и не быть но вот в использовании небо и земля.
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем