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Если говорить простым языком, квантовые компьютеры работают совершенно иначе, чем обычные компьютеры, разработанные за последнее столетие. Теоретически, они могли бы в конечном итоге стать во много-много раз быстрее современных машин.

Это означает, что, столкнувшись с невероятно сложной и трудоемкой проблемой, такой как попытка расшифровать данные, когда количество переборов исчисляется миллиардами, обычному компьютеру потребовалось бы сотни лет, чтобы взломать это шифрование, если вообще когда-либо это случилось бы. Но будущий квантовый компьютер, теоретически, мог бы сделать это всего за несколько секунд.

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Такие компьютеры могли бы решать всевозможные проблемы человечества. Правительство Великобритании инвестирует в Национальный центр квантовых вычислений в Харуэлле, Оксфордшир, надеясь произвести революцию в исследованиях в этой области.

Но есть и темная сторона, а именно кража персональных данных.

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Ряд стран, включая США, Китай, Россию и Великобританию, усердно работают и вкладывают огромные суммы денег в разработку этих сверхбыстрых квантовых компьютеров с целью получения стратегического преимущества в киберсфере.

Каждый день огромное количество зашифрованных данных - включая ваши и мои - собирается без нашего разрешения и хранится в банках данных, готовых к тому дню, когда квантовые компьютеры похитителей данных станут достаточно мощными, чтобы расшифровать их.

Смотрите: Что такое квантовые вычисления?

"Все, что мы делаем сегодня через Интернет, - говорит Харри Оуэн, директор по стратегии компании PostQuantum, - начиная с покупок онлайн, банковских транзакций, взаимодействия в социальных сетях, все это зашифровано.

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"Но как только появится функционирующий квантовый компьютер, который сможет взломать это шифрование... это может почти мгновенно создать возможность для того, кто его разработал, очистить банковские счета, полностью отключить системы государственной обороны - биткоин-кошельки будут опустошены".

Ильяс Хан, исполнительный директор компании Quantinuum, базирующейся в Кембридже и Колорадо, предсказал что "Квантовые компьютеры сделают бесполезными большинство существующих методов шифрования. Они представляют реальную угрозу нашему образу жизни". На вопрос о квантовой защите, он ответил, что нет смысла беспокоиться, так как принимаются меры предосторожности, позволяющие защитить персональные данные.

К примеру, в Великобритании все правительственные данные, классифицированные как "совершенно секретные", уже являются "постквантовыми", то есть с использованием новых форм шифрования, которые, как надеются исследователи, будут квантово-устойчивыми.

Технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, Intel и IBM, работают над решениями в сфере безопасности, а также более специализированные компании, такие как Quantinuum и Post-Quantum.

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Самое главное, что в настоящее время в Национальном институте науки и технологий США (NIST) недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, проходит нечто вроде "парада красоты" постквантовой криптографии. Цель состоит в том, чтобы разработать стандартизированную стратегию обороны, которая защитит промышленность, правительство, научные круги и важнейшую национальную инфраструктуру от опасностей квантового апокалипсиса. Всё это конечно обойдётся очень и очень дорого, и конечно, частично мы с вами заплатим из своих карманов, в виде налогов.

Квантовые вычисления являются дорогостоящими, трудоемкими и выделяют большое количество тепла. Разработка квантово-безопасных алгоритмов является одной из главных задач безопасности нашего времени.

А что вы думаете, наши данные будут в безопасности?