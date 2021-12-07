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Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.

Вся правда о игре Escape from Tarkov. Читеры и РМТ, "чёрный " рынок аккаунтов, об этом и многом другом ВЫ узнаете из данной статьи.
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Escape from Tarkov (с англ. — «Побег из Тáркова») — многопользовательская ролевая онлайн-игра от первого лица, разрабатываемая компанией Battlestate Games, сочетающая в себе жанры FPS и RPG c ММО-элементами. Разработчиком и издателем «Побега из Таркова» выступает компания Battlestate Games. Игра основана на движке Unity.

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Доброго времени суток, дорогие посетители и читатели данного сайта. Сегодня я хочу рассказать Вам свою историю, обычного игрока, который прошёл путь в Таркове от новичка, только купившего игру и вздрагивающего от каждого шороха, до матёрого "читера", который превратил проведённое в игре время, в реальные деньги. 

Внимание, автор данной статьи не одобряет и не пропагандирует нечестную игру!!!

Глава1. Начало игры

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Мой путь в Escape from Tarkov, начался в январе 2020 года, когда я и 3 моих друга, посмотрев популярных стримеров, решили попробовать свои силы в хардкорном шутере, приобрели минимальный пак "Standart Edition" за 1600 рублей. На изучение всех механик, просмотра гайдов и вникания в процесс игры, ушло около 7 дней. Тогда мы были поражены огромным выбором бронежилетов, разгрузок, оружия и конечно возможностью кастомизации оружия. Но вместе с интересом и восхищением, мы получали огромное огорчение, из-за постоянных разрывов связи с серверами, отсутствием регистрации попаданий не только по живым игрокам, но и по NPC. Но посмотрев подкасты от разработчиков, а именно Никиты Буянова (руководителя студии Battlestate Games), и поверив в его сказку о "загруженности серверов", мы продолжили изучать данную игровую вселенную. Прошло 3 месяца с начала игры, стали попадаться игроки, которых можно было заподозрить в использовании читов, но верив словам разработчиков, стримеров, а также видя значок Battleye, довольно известную анти-чит систему, которую используют другие популярные проекты, я сваливал на свою криворукость и невнимательность. Прошло ещё 2 месяца и как говориться, "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". 

И вот, на просторах сети я попал на известный сайт, дабы не рекламировать, назову его так "Веселись и плати". Изучив раздел, посвященный Таркову, я увидел, что чёрный рынок цветёт и пахнет. Там можно купить всё, начиная от игровой валюты и заканчивая оплаты услуг читера, за сопровождение в рейде. И вот я решил попробовать это всё самому, выставив на продажу всю валюту, что была, игровые предметы, я стал ждать первого покупателя. Ждать пришлось недолго, спустя 10 минут, мне написал покупатель.

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Это некоторые сделки из многих заказов, которые выполняются за 1-2 вечера

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И тогда я подумал, если есть спрос, тогда почему бы не попробовать заработать немного деньжат? И вот, каждый свободный момент, я проводил в игре, бегаю собирая предметы, продавая их на барахолке, и выкупая актуальные предметы для продажи за реальные деньги. Таким образом, за 1 неделю, я заработал необходимую сумму (около 4000 рублей) для улучшения своего набора, до Edge of Darkness Limited Edition, который позволял увеличить внутриигровой схрон, увеличенный защищенный контейнер и бесплатный доступ ко всем будущим DLC, которые будут выходить после релиза игры (если он конечно будет). В перерывах между игрой и продажей вещей, я общался с другими обитателями площадки, и узнавал всё новые нюансы об игре. К примеру, я узнал большинство проверенных продавцов запрещенного программного обеспечения, узнал имена крупных перекупщиков, которые скупают вещи на этом сайте, и перепродают их на аналогичных зарубежных площадках, по цене в два или более раз превышающую цену покупки.

Часть 2. Как игра превращается в работу

Наступает время нового вайпа, и я решаю купить чит, для ускорения прокачки и возможности заработать больше денег за короткий промежуток времени. Обратившись к продавцу, я узнаю информацию о работоспособности читов и их цен. Выбрав «софт» от немецкого разработчика за 120$ на 1 месяц, я решил купить новый аккаунт, чтобы не рисковать основой. Оплатив 1600 рублей за минимальный пак, я запустил спуфер (позволяет избежать бана по железу, но об этом позже), сам чит и игру. Проведя 10 минут в игре, я совершил все необходимые настройки, такие как отключение отдачи, разброса, настройка АимБота на голову и отображение лута на карте. И ту начался настоящий «игровой геноцид», грузился на игровую локацию «Развязка», и выкашивал всё что движется, в погоне за драгоценным лутом, таким как видеокарты, биткоины и тетрисы. И таких, как я, на карте было несколько человек, обычно от 4 до 7 игроков, которые начинали кивать тебе через стену или другое препятствие, чтобы обозначить что он тоже «непростой игрок». И тут уже решало то, насколько твой софт и компьютер лучше работает. Спустя 3 часа игры, ты уже начинаешь бегать на автомате, собирая всё, что можно собрать, и убивая то, что можно убить. Таким образом весь рейд занимает от 5 до 10 минут, и вот ты выносишь полный рюкзак лута, складываешь его в схрон, и идёшь заново. И так проходили часы, дни и недели, античит в игре не работал, и ничто не предвещало беды, ровно до того момента, пока я, по незнанию, не убил главу игрового клана, члены которого любят сидеть в кустах. И спустя 10 минут, мне прилетает бан, в котором сообщается, что я больше не смогу играть в данную игру на этом компьютере. 

Сделав небольшой перерыв на кофе, параллельно покупая новый аккаунт (ведь за всё это время я заработал более 30 тысяч рублей), заново запускаю игру, и продолжаю свою работу. Параллельно читая комментарии о том, что в игре «Читеров нет, просто учитесь играть» а также весёлую фразу о том, что «Battleye – это лучший античит в мире». И так я продолжал до конца подписки на чит. За всё это время я заработал порядка 50.000 рублей. Я продавал игровые вещи, сопровождал игроков в их рейдах, помогал с выполнением квестов и поиском квестовых вещей.

Глава 3. Чёрный рынок аккаунтов

Мой знакомый, который узнал, чем я занимаюсь, посоветовал ради экономии денежных средств, покупать аккаунты, которые были взломаны или угнаны у других игроков, в основном это зарубежные пользователи, которые брезгуют использовать двухфакторною аутентификацию. Изучив несколько сайтов, я увидел, что цены разняться от 500 рублей за минимальный набор и до 2000 рублей за максимальный пак. Таких аккаунтов хватает в среднем на 1 месяц игры, потом их или восстанавливают владельцы, или ты получаешь бан за огромное количество репортов в сутки (около 200 репортов за сутки) или по жалобам приближенных к студии игроков. Таким образом, себестоимость всего набора для заработка снижается до смешного минимума.

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Глава 4. Конкуренция читоделов и беспомощность разработчиков

Спустя некоторое время, на рынок читов выходит самый безопасный чит, который заменяет текстуры игроков, что позволяет видеть их сквозь преграды, своего рода WallHack, который не способен обнаружить античит система. Его цена составляла 5000 рублей навсегда!!! И многие игроки, даже те, которые не промышляют RMT, покупали его, чтобы хоть как-то противостоять нечестным игрокам. Естественно, другим разработчикам «приватных» читов, и их покупателям, не понравилась выросшая конкуренция. И они начали сначала «информационную войну», оскорбляя пользователей текстур, а потом кто-то, слил метод, который помог разработчикам прикрыть данную уязвимость.  Данный чит прекратил своё существование 17 ноября 2021 года, и вместе с его смертью, было забаненно порядка 30.000 тысяч игроков, это были те, который использовали «текстур-пак» или по другому "Краба". Но другие читы не пострадали, и продолжают работать в прежнем режиме, постоянно улучшаясь.

 

Глава 5 Действия разработчиков

Разработчики, конечно, в курсе, что игроки продают внутриигровые вещи, и всякими способами, пытаются этому помешать, но только усложняют игру обычным игрокам и повышают цену на услуги читеров. Ведь чем сложнее получить какую-либо вещь, тем выше на неё цена. После ввода функции, которая убирает галочку «найдено в рейде» с предмета, при смерти игрока, цены на предметы выросли примерно на 25-30 процентов. Так же разработчики предостерегают, а скорее пугают игроков, что при занятии RMT, можно получить бан, как продавцу, так и покупателю. Но за всё время, я слышал только 2-3 случая, которые не вызывают доверия.

Вернёмся к бану по железу, которым так пугают разработчики. Я официально заявляю, что на момент написания статьи, данная функция не работает. Игроки, которые не использовали спуфер, получали по 3-4 бана подряд в течение месяца, просто удаляли логи и трассеры, и снова, покупая аккаунты, заходили в игру. 

Таким образом, можно предположить, только предположить, не обвиняя разработчиков, что они зарабатывают деньги на постоянной закупке аккаунтов читерами. С одной стороны, это не плохо, приток финансов, позволяет продолжать разработку, иногда нормальную, а иногда бессмысленную и беспощадную. Как например создание огромной кучи пистолетов, дробовиков и бесполезных вещей наподобие кепок и масок. Ну а с другой, бездействие приводит к росту читеров, оттоку честных и обычных (не стримеров) игроков.

Заключение

На данный момент желание просто играть в игру для удовольствия, нет никакого желания. Ведь я понимаю, что в игре ничего не поменялось и в каждой катке, будет читер, который сможет тебя убить за пол карты в голову с пистолета. Скоро в игре ожидается вайп, который принесет нам новые механики, новую локацию, новое оружие. Обо всех нововведениях, я расскажу в следующей статье.

На этом я прощаюсь, надеюсь Вам было интересно читать данную статью. Ваши мысли и рассуждения, с удовольствием почитаю в комментариях .

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