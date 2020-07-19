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Выясняем, почему ремастеры всегда или почти всегда хуже оригинальных игр

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Не секрет, что разработка ремастера - не дело оригинальных разработчиков. Ремастер отдается издателем на аутсорс сторонним разработчикам, некоторые из которых в процессе ремастирования даже не проходят оригинальную игру. Те бездумно прогоняют игру через фильтры и новый движок, радуясь автоматическому процессу. Самая распространенная ошибка - пропажа некоторых постэффектов, некоторые из которых привязаны к конкретному разрешению экрана (напр., Halo: The Master Chief Collection).

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Но особенно страдают консольные геймеры, ведь ремастирование игр с одной консоли на другую - тут дело самое регулярное. А выбор поиграть в другую версию - отсутствует. Только на PS4 вы увидите Бэтмена вот с таким ртом:

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Но и на PC выход из ситуации не всегда приятный. Например, в адекватную версию Assassin's Creed 3 ПК-бояре могут поиграть только неофициальным способом. Сейчас купить возможно только ремастер:

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Недостатки ремастера не всегда очевидны. Невнимательный пользователь даже не заметит сломанную анимацию переката, пропадание фоновых шумов и даже текстур в Dark Souls Remastered:

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Кажется, в жизни я не видел ни одного хорошего ремастера. Буквально вчера захотел поиграть в BioShock Remastered, столкнулся с вылетом, зашел в pcgamingwiki, взглянул на список багов - и полностью передумал.

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И пришел к окончательному выводу: только оригинал.

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