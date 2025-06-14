BYD Shenzhen — крупнейшее в мире судно типа roll-on-roll-off (RoRo), предназначенное для перевозки автомобилей. Его длина составляет 219 метров, ширина — 37,7 метра, а осадка — 9 метров. Shenzhen стал флагманом флота BYD, который сейчас насчитывает четыре корабля. Для сравнения: первый корабль компании, BYD Explorer No.1, чуть короче — 199,9 метра, но немного шире; он уже заходил в Германию весной 2024 года.

Максимальная вместимость BYD Shenzhen — до 9 200 автомобилей, что примерно на 100 машин больше, чем у предыдущего рекордсмена Höegh Aurora. Корабль назван в честь родного города BYD и позиционируется как самый экологичный автоперевозчик в мире. Такой статус обеспечивают современные двухтопливные двигатели: судно может работать как на морском дизеле, так и на сжиженном природном газе (СПГ).

На борту также установлены собственные аккумуляторы BYD, однако подробности о них пока держатся в секрете. По слухам, стационарные батареи будут обеспечивать питание судна во время стоянки в портах или при заходе в зоны с низкими выбросами, снижая расход топлива и уровень загрязнения.

BYD стремится контролировать всю цепочку поставок: компания не только производит автомобили, но и выпускает аккумуляторы, а для снабжения заводов сырьем владеет собственной литиевой шахтой. Теперь с помощью собственного флота BYD планирует полностью контролировать экспорт своих машин, не завися от сторонних перевозчиков. Однако эксперты отмечают, что эксплуатация восьми крупных судов — довольно рискованный шаг, ведь экспорт BYD пока не достиг ожидаемых масштабов: лишь около 10% из 4,25 миллиона проданных за прошлый год автомобилей ушли за пределы Китая.

Обновление от 6 мая 2025

BYD недавно ввела в строй свой четвертый и самый крупный автоперевозчик. В конце апреля BYD Shenzhen отправился в первый рейс из Китая в Бразилию, взяв на борт более 7 000 электромобилей. Полная загрузка, напомним, составляет 9 200 машин, так что на первом рейсе судно шло не на максимуме возможностей.