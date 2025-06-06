Министры спорта стран БРИКС одобрили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области физической культуры и спорта во Дворце Итамарати - Фото: Изабела Кастильо / БРИКС Бразилия

Министры спорта стран БРИКС подписали исторический Меморандум о взаимопонимании в сфере физической культуры и спорта, который стал не просто формальностью, а реальным шагом к укреплению международного сотрудничества. «Подписание меморандума — результат зрелости и единства стран БРИКС. Спорт — это инструмент развития, социальной трансформации и объединения народов», — отметил министр спорта Бразилии Андре Фуфука.

Документ отражает общие приоритеты: этические принципы, честность в спорте, доступность для всех и чёткие правила сотрудничества на ближайшие годы. По словам Фуфуки, для достижения этих целей необходимо инвестировать в спортивное управление, защищать спортсменов, обеспечивать прозрачность и обмениваться лучшими практиками. «Встреча министров — это не финиш, а старт нового этапа сотрудничества», — подчеркнул он.

Посол Эфиопии в Бразилии, Леулгесед Тадесе Абебе, уверен: «Спорт помогает лучше понимать друг друга». Он отметил, что обсуждаемые в БРИКС меры создают благоприятную среду для развития и способствуют единству всех заинтересованных сторон. «Спорт — это не только про здоровье, но и про мир, экономику, дружбу и культурные связи», — добавил дипломат.

Министр спорта и культуры ЮАР Гэйтон Маккензи подчеркнул, что меморандум позволит странам БРИКС развивать справедливую и эффективную спортивную политику. «Спорт — главный фактор единства и социальной сплочённости. Он меняет жизнь людей и отношение друг к другу», — заявил министр. На примере ЮАР он напомнил, что спорт сыграл огромную роль в формировании национальной идентичности после апартеида, помогая преодолеть социальные и расовые различия.