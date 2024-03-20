ЭР-РИЯД: Динамичная бизнес-среда Саудовской Аравии постоянно привлекает внимание международных компаний, и теперь эстонский гигант Bolt стремится расширить свою деятельность в королевстве. Основанная в 2013 году, компания стала заметным игроком в мировой индустрии мобильности, работая в 45 странах и 500 городах, с текущей оценкой в 7,4 млрд евро (8 млрд долларов США). В интервью Arab News Мартин Виллиг, председатель и соучредитель Bolt, выразил живой интерес своей фирмы к быстрорастущему рынку Саудовской Аравии.





«Мы работаем в Саудовской Аравии с 2017 года, совершив миллионы поездок с сотнями тысяч водителей, зарегистрированных на платформе. Наш бизнес в Саудовской Аравии вырос в 10 раз за последние три года, и теперь мы работаем во всех городах по всей стране», — сказал Виллиг в интервью Arab News.

«Тем не менее, мы по-прежнему видим возможности для роста. Наша краткосрочная цель состоит в том, чтобы продолжить эту траекторию роста и увеличить как количество совершенных поездок, так и количество водителей, зарегистрированных на платформе», — добавил он.

Поддержка национального видения

Заглядывая в будущее, видение Bolt тесно связано с «Видением 2030» Саудовской Аравии, особенно в области развития умных городов и устойчивых транспортных систем. Виллиг сказал, что компания «уже является частью этого видения», добавив: «Это включает в себя инвестиции в общественный транспорт, а также продвижение альтернативных видов транспорта, включая услуги совместной мобильности».

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Он добавил: «Тем не менее, в связи с ростом спроса на услуги коллективной мобильности в Саудовской Аравии в последние годы, мы видим огромные возможности для расширения нашей деятельности в Саудовской Аравии, обеспечивая удобный, доступный и экологически чистый способ передвижения для людей».

Виллиг заявил, что это поможет смягчить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются города в Саудовской Аравии из-за чрезмерной зависимости от личных автомобилей, такие как увеличение времени в пути, пробки, аварии и загрязнение окружающей среды. Расширение своего присутствия в Королевстве остается приоритетом для Bolt, при этом Виллиг подчеркивает важность расширения базы водителей для повышения доступности услуг.

«Мы считаем, что это уменьшит зависимость от использования личных автомобилей, что поможет смягчить некоторые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются города в Саудовской Аравии», — заявил он.

Bolt также активно взаимодействует с государственными учреждениями Королевства, чтобы интегрировать услуги по вызову такси в экосистему общественного транспорта. Сотрудничество компании с властями Саудовской Аравии было особенно успешным, в том числе в качестве партнера по мобильности в сезоне Эр-Рияда 2022 года, демонстрируя приверженность Bolt улучшению транспортных решений в Королевстве. Что касается новых предложений, Виллиг указывает, что основное внимание по-прежнему уделяется расширению охвата своего основного сервиса по вызову такси.

Стратегически важное королевство

Экспансия на рынок Саудовской Аравии является стратегической для Bolt из-за растущего туристического сектора Королевства и распространения деловых и развлекательных центров, что представляет собой значительную возможность роста для индустрии такси.

«Только в 2023 году Саудовская Аравия приняла более 27 миллионов иностранных туристов, и Bolt играет жизненно важную роль в облегчении их мобильности по всему королевству», — сказал Виллиг.

Мартин Виллиг, председатель совета директоров Bolt: "За последние три года наш бизнес в Саудовской Аравии вырос в 10 раз, и теперь мы работаем во всех городах страны."

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Он считает, что такие частные компании, как его, играют важную роль в поддержке Vision 2030, согласовывая свою деятельность со стратегическими целями Королевства. Используя свой обширный опыт в решении проблем городской мобильности по всему миру, Bolt стремится стать ключевым партнером для государственных учреждений Саудовской Аравии в улучшении транспортной инфраструктуры страны.

Лидер в области нормативно-правового регулирования

Получив опыт работы в более чем 45 юрисдикциях, Болт умеет ориентироваться в различных нормативно-правовых ландшафтах, от строго регулируемых сред до тех, которые все еще формируют свои рамки. Виллиг подчеркивает приверженность компании сотрудничеству с регулирующими органами на всех рынках для стимулирования конкуренции и эффективного удовлетворения потребностей клиентов.

«Bolt был одним из главных сторонников внутренней политики, продвигаемой правительством Саудовской Аравии, и мы выполнили все требования программы локализации рабочих мест», — сказал он.

«Мы также взяли на себя обязательство поделиться данными с властями Саудовской Аравии, чтобы обеспечить внедрение наиболее подходящих решений в области мобильности», — добавил он.

Многомиллиардная компания

С момента своего создания в 2013 году Bolt удалось обеспечить крупные инвестиционные раунды, накопив более 1 миллиарда евро для финансирования своего роста.

«Хотя я не могу раскрыть точную цифру, мы рассматриваем Саудовскую Аравию как привлекательную инвестиционную возможность, и я твердо верю, что здоровая конкуренция хороша для всех сторон, включая население Саудовской Аравии», — заявил Виллиг.

Bolt решает серьезные проблемы, связанные с быстрой урбанизацией и увеличением количества автомобилей в городах по всему Королевству и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

«Это привело к различным экологическим и социальным проблемам, таким как увеличение времени в пути, заторы, аварии и загрязнение окружающей среды. Эр-Рияд подчеркивает проблему — в начале 2022 года ожидалось, что на дорогах Саудовской Аравии будет 18 миллионов автомобилей, 30 процентов из которых будут находиться в Эр-Рияде», — пояснил Виллиг.

Расширяя свои услуги, Bolt стремится снизить зависимость от использования личных автомобилей, тем самым уменьшая городские пробки и воздействие на окружающую среду. Компания работает на глобальной платформе общей мобильности, эффективно соединяя поставщиков и потребителей по различным услугам, включая вызов такси, доставку еды и микромобильность. Компания получает доход, взимая небольшую комиссию за содействие этим соединениям, а ее сервис микромобильности предлагает модель прямого взаимодействия с потребителем.

Несмотря на то, что компания столкнулась с макроэкономическими проблемами, такими как инфляция и рост процентных ставок, в прошлом году Bolt добилась значительного роста выручки и повышения прибыльности, и планирует продолжить эту положительную траекторию безубыточности, уравновешивая рост с прибыльностью, заявил Виллиг. На создание Bolt повлияло несколько факторов, в том числе растущая технологическая экосистема Эстонии, огромный потенциал в транспортной отрасли, растущее распространение смартфонов, существующие системы вызова такси и низкое качество местных служб такси.

Виллиг объяснил, что сочетание этих элементов вдохновило его брата, Маркуса Виллига, генерального директора Bolt, на создание компании, нацеленной на революцию в сфере транспорта с помощью технологий. «В каждом городе, где мы работаем, конечная цель состоит в том, чтобы внедрить наши услуги таким образом, чтобы улучшить существующую транспортную инфраструктуру, сделав передвижение людей более простым и доступным для людей на более экологически чистых видах транспорта», — сказал Мартин Виллиг.

«Bolt также создал рабочие возможности для сотен саудовцев в нашем офисе в Эр-Рияде, которые смогли увеличить свой доход и использовать индустрию такси для развития своих личных деловых навыков», — добавил он.

Мартин Виллиг планирует выступить на крупнейшем в Саудовской Аравии мероприятии в области стартапов и технологий LEAP 2024, которое пройдет в Эр-Рияде с 4 по 7 марта.