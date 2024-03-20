Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Эстонский агрегатор BOLT рассматривает дальнейшую экспансию в Саудовской Аравии

Расширяя свои услуги, агрегатор мобильности Bolt стремится снизить зависимость от использования личных автомобилей, тем самым уменьшая городские пробки и воздействие на окружающую среду.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

ЭР-РИЯД: Динамичная бизнес-среда Саудовской Аравии постоянно привлекает внимание международных компаний, и теперь эстонский гигант Bolt стремится расширить свою деятельность в королевстве. Основанная в 2013 году, компания стала заметным игроком в мировой индустрии мобильности, работая в 45 странах и 500 городах, с текущей оценкой в 7,4 млрд евро (8 млрд долларов США). В интервью Arab News Мартин Виллиг, председатель и соучредитель Bolt, выразил живой интерес своей фирмы к быстрорастущему рынку Саудовской Аравии.


«Мы работаем в Саудовской Аравии с 2017 года, совершив миллионы поездок с сотнями тысяч водителей, зарегистрированных на платформе. Наш бизнес в Саудовской Аравии вырос в 10 раз за последние три года, и теперь мы работаем во всех городах по всей стране», — сказал Виллиг в интервью Arab News.

«Тем не менее, мы по-прежнему видим возможности для роста. Наша краткосрочная цель состоит в том, чтобы продолжить эту траекторию роста и увеличить как количество совершенных поездок, так и количество водителей, зарегистрированных на платформе», — добавил он.

Поддержка национального видения

Заглядывая в будущее, видение Bolt тесно связано с «Видением 2030» Саудовской Аравии, особенно в области развития умных городов и устойчивых транспортных систем. Виллиг сказал, что компания «уже является частью этого видения», добавив: «Это включает в себя инвестиции в общественный транспорт, а также продвижение альтернативных видов транспорта, включая услуги совместной мобильности».

реклама



Он добавил: «Тем не менее, в связи с ростом спроса на услуги коллективной мобильности в Саудовской Аравии в последние годы, мы видим огромные возможности для расширения нашей деятельности в Саудовской Аравии, обеспечивая удобный, доступный и экологически чистый способ передвижения для людей».

Виллиг заявил, что это поможет смягчить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются города в Саудовской Аравии из-за чрезмерной зависимости от личных автомобилей, такие как увеличение времени в пути, пробки, аварии и загрязнение окружающей среды. Расширение своего присутствия в Королевстве остается приоритетом для Bolt, при этом Виллиг подчеркивает важность расширения базы водителей для повышения доступности услуг.

«Мы считаем, что это уменьшит зависимость от использования личных автомобилей, что поможет смягчить некоторые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются города в Саудовской Аравии», — заявил он.

Bolt также активно взаимодействует с государственными учреждениями Королевства, чтобы интегрировать услуги по вызову такси в экосистему общественного транспорта. Сотрудничество компании с властями Саудовской Аравии было особенно успешным, в том числе в качестве партнера по мобильности в сезоне Эр-Рияда 2022 года, демонстрируя приверженность Bolt улучшению транспортных решений в Королевстве. Что касается новых предложений, Виллиг указывает, что основное внимание по-прежнему уделяется расширению охвата своего основного сервиса по вызову такси.

Стратегически важное королевство

Экспансия на рынок Саудовской Аравии является стратегической для Bolt из-за растущего туристического сектора Королевства и распространения деловых и развлекательных центров, что представляет собой значительную возможность роста для индустрии такси.

«Только в 2023 году Саудовская Аравия приняла более 27 миллионов иностранных туристов, и Bolt играет жизненно важную роль в облегчении их мобильности по всему королевству», — сказал Виллиг.

Мартин Виллиг, председатель совета директоров Bolt: "За последние три года наш бизнес в Саудовской Аравии вырос в 10 раз, и теперь мы работаем во всех городах страны."

реклама



Он считает, что такие частные компании, как его, играют важную роль в поддержке Vision 2030, согласовывая свою деятельность со стратегическими целями Королевства. Используя свой обширный опыт в решении проблем городской мобильности по всему миру, Bolt стремится стать ключевым партнером для государственных учреждений Саудовской Аравии в улучшении транспортной инфраструктуры страны.

Лидер в области нормативно-правового регулирования

Получив опыт работы в более чем 45 юрисдикциях, Болт умеет ориентироваться в различных нормативно-правовых ландшафтах, от строго регулируемых сред до тех, которые все еще формируют свои рамки. Виллиг подчеркивает приверженность компании сотрудничеству с регулирующими органами на всех рынках для стимулирования конкуренции и эффективного удовлетворения потребностей клиентов.

«Bolt был одним из главных сторонников внутренней политики, продвигаемой правительством Саудовской Аравии, и мы выполнили все требования программы локализации рабочих мест», — сказал он.

«Мы также взяли на себя обязательство поделиться данными с властями Саудовской Аравии, чтобы обеспечить внедрение наиболее подходящих решений в области мобильности», — добавил он.

Многомиллиардная компания

С момента своего создания в 2013 году Bolt удалось обеспечить крупные инвестиционные раунды, накопив более 1 миллиарда евро для финансирования своего роста.

«Хотя я не могу раскрыть точную цифру, мы рассматриваем Саудовскую Аравию как привлекательную инвестиционную возможность, и я твердо верю, что здоровая конкуренция хороша для всех сторон, включая население Саудовской Аравии», — заявил Виллиг.

Bolt решает серьезные проблемы, связанные с быстрой урбанизацией и увеличением количества автомобилей в городах по всему Королевству и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

«Это привело к различным экологическим и социальным проблемам, таким как увеличение времени в пути, заторы, аварии и загрязнение окружающей среды. Эр-Рияд подчеркивает проблему — в начале 2022 года ожидалось, что на дорогах Саудовской Аравии будет 18 миллионов автомобилей, 30 процентов из которых будут находиться в Эр-Рияде», — пояснил Виллиг.

Расширяя свои услуги, Bolt стремится снизить зависимость от использования личных автомобилей, тем самым уменьшая городские пробки и воздействие на окружающую среду. Компания работает на глобальной платформе общей мобильности, эффективно соединяя поставщиков и потребителей по различным услугам, включая вызов такси, доставку еды и микромобильность. Компания получает доход, взимая небольшую комиссию за содействие этим соединениям, а ее сервис микромобильности предлагает модель прямого взаимодействия с потребителем.

Несмотря на то, что компания столкнулась с макроэкономическими проблемами, такими как инфляция и рост процентных ставок, в прошлом году Bolt добилась значительного роста выручки и повышения прибыльности, и планирует продолжить эту положительную траекторию безубыточности, уравновешивая рост с прибыльностью, заявил Виллиг. На создание Bolt повлияло несколько факторов, в том числе растущая технологическая экосистема Эстонии, огромный потенциал в транспортной отрасли, растущее распространение смартфонов, существующие системы вызова такси и низкое качество местных служб такси.

Виллиг объяснил, что сочетание этих элементов вдохновило его брата, Маркуса Виллига, генерального директора Bolt, на создание компании, нацеленной на революцию в сфере транспорта с помощью технологий. «В каждом городе, где мы работаем, конечная цель состоит в том, чтобы внедрить наши услуги таким образом, чтобы улучшить существующую транспортную инфраструктуру, сделав передвижение людей более простым и доступным для людей на более экологически чистых видах транспорта», — сказал Мартин Виллиг.

«Bolt также создал рабочие возможности для сотен саудовцев в нашем офисе в Эр-Рияде, которые смогли увеличить свой доход и использовать индустрию такси для развития своих личных деловых навыков», — добавил он.

Мартин Виллиг планирует выступить на крупнейшем в Саудовской Аравии мероприятии в области стартапов и технологий LEAP 2024, которое пройдет в Эр-Рияде с 4 по 7 марта.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

эстония компания окружающая среда bolt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
14
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
5
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
8
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
8
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
7
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
5
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
3
АвтоВаз не знает, что делать с оставшимися вариаторами «Jatco» для модели «Lada Vesta»
7
В Японии будет объявлен 6-миллиардный тендер на поставку материалов для производства чипов
+
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
6
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
2
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Qualcomm представила флагманскую модель процессора Snapdragon 8s Gen 3
+
Новейший танк Северной Кореи М2020 является глубоко модернизированным советским танком Т-62
1
Премьер Израиля обвинил Запад в потере «памяти и совести»
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
26
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
33
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
14
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
46
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
14
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
103
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
130

Сейчас обсуждают

marketch
08:36
Это в 80-х пошло, когда пришли предатели к власти.Настоящие коммунисты никогда бы не развалили СССР - его как раз развалили капиталисты будущие Ельцин, Кравчук, Шушкевич! Путин, кстати, как сотрудник ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Станислав Маншилин
08:32
На озоне можно смело брать у проверенных продавцов. Особенно процессоры. Это камни, что с ними будет. Насчет видеокарт да, можно подумать. А вообще лично я брал плату на авито б/у у чувачка, который е...
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
marketch
08:28
Так в США за месяц революция бы произошла, если бы ее обложили санкциями как Кубу или КНДР!
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Alex TOPMAN
08:20
Так написал же. Почитай другие мои сообщения здесь. ;)
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
Windmark
08:18
😂😂😂😂 Шойгу еврей . Буряты , тувинцы и якуты тоже евреи ? 😂😂😂
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Игорь Корн
08:18
Т.е. по сути этой атакой дали нато разрешение работать средствами радиоэлектронной борьбы вглубь территории России? Ай молодцы :)))
Аварийная посадка американского MQ-9 Reaper в Польше могла произойти из-за российской системы РЭБ
Анатолий Шведцов
08:18
у них уголь собственный заканчивается, это вынужденная мера
Запуск складного iPhone от Apple отложен до первого квартала 2027 года
ManLee
08:18
2-3 года и уголь из рф нахрен не будет китаю нужен
Запуск складного iPhone от Apple отложен до первого квартала 2027 года
ManLee
08:14
И что ?
В атаках на российской границе участвуют добровольцы из Румынии
4erT
08:04
Что этот негр себе позволяет?
Глава Пентагона заявил, что США не дадут Украине пасть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем