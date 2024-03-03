В XXI международном выпуске Фестиваль барабанов отдает дань уважения музыкальным легендам
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В стеклянной комнате «Тропиканы» состоялась пресс-конференция Международного фестиваля XXI «Drum Festival: Guillermo Barreto In Memorian», который соберет выдающихся кубинских и международных музыкантов и художников на острове. С 5 по 10 марта 2024 года перкуссионисты и танцоры из разных уголков мира встретятся на масштабном мероприятии, которое включает в себя мастер-классы, конкурсы и уличные парады.
«У нас есть много вещей в этом мероприятии, которые отличают его от других изданий; мы признали различные страны и инструменты, но по этому случаю мы хотим отдать дань уважения отсутствующим личностям с огромным наследием в музыке", - сказал президент Drum Festival Хиральдо Пилото.
В очередной раз Фестиваль барабанов приходит в общины с больших сцен, и одним из главных пространств станет театр «Америка», расположенный на улице Гальяно в кубинской столице.
«Работа этих лауреатов позволила многим поколениям нашего музыкального наследия иметь преемственность, я имею в виду Хуана Формеля, Сесара «Пупи» Педросо, Хосе Луиса Кортеса и Адальберто Альвареса», - сказал президент фестиваля.
Международный конкурс, объединяющий артистов из Африки, Великобритании, а также танцевальную труппу из США и чилийского барабанщика.
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«Для нас показать Африку на фестивале барабанов – это огромная радость. Продолжая наблюдать, как развивается наша культура, и видеть, как молодые люди получают этот сок, — вот почему мы здесь. Фиеста-дель-Тамбор будет продолжать отстаивать принцип: «Нет танца без барабана или барабана без танца», — подчеркнул президент фестиваля и кубинский перкуссионист Хиральдо Пилото.
Культура – это инструмент трансформации, объединяющий народы. Пространство конвергенции выражений, идентичностей и эмоций. Пожалуй, единственное, что нас объединяет как людей, — это наши чувства.
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