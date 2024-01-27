Корабль VG Holdings совершил первую в 24 году 11-ую миссию
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ОКРУГ ОРИНДЖ, Калифорния – Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) («Virgin Galactic» или «Компания») сегодня объявила о завершении своего первого космического полета в 2024 году и 11-й миссии на сегодняшний день. Сегодняшний полет «Галактика 06» ознаменовал собой первый раз, когда все четыре места на борту VSS Unity были заняты частными астронавтами.
Майкл Колглейзер, генеральный директор Virgin Galactic, сказал: «Сегодня невероятная команда Virgin Galactic поддержала еще одну успешную миссию и подарила незабываемые впечатления четырем новым астронавтам. Успех «Галактики 06» и других коммерческих космических полетов компании в последние месяцы только укрепляет нашу уверенность в воспроизводимости нашего продукта и нашей способности предоставить нашим клиентам превосходный опыт. В связи с тем, что производство наших кораблей класса Delta следующего поколения продолжается, мы с нетерпением ждем расширения наших летных возможностей, испытания, которые, как ожидается, начнутся в следующем году, а коммерческая служба - в 2026 году».
На борту «Галактики 06»:
· Астронавт 023 – Лина Бороздина, Украина и Невада, США
· Астронавт 024 – Роби Вон, Техас, США
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· Астронавт 025 – Франц Хайдер, Австрия
· Астронавт 026 – Нил Корнсвит, Калифорния, США
За сегодняшним запуском с земли на космодроме «Америка» наблюдали более 150 гостей вместе с командой Virgin Galactic. Командовал VSS Unity Си Джей Стеркоу (C.J. Sturckow) и пилот Никола Песиль (Nicola Pecile). Майкл Мазуччи командовал материнским кораблем VMS Eve, к которому присоединился пилот Дэн Аликс.
Факты о полете «Галактика 06»
· Время взлета 10:00 утра MT
· Высота над уровнем моря 44,493 ft
· Апогей 55.1 миль
· Максимальная скорость 2,98 Маха
· Время посадки 10:56 утра MT
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