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BulgarNews
Apple Hongdae приветствует 20 января своих первых покупателей в Южной Корее
Специальная Сессия Today at Apple открывает сообществу 7 (седьмой) магазин с участием хип-хоп исполнителя Beenzino

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Apple Hongdae, новейший магазин Apple в Сеуле, откроется в эту субботу, 20 января, в Южной Корее.

СЕУЛ — Apple представила Apple Hongdae, седьмой розничный магазин в Южной Корее и 100-й магазин Apple Store в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расположенный в центре оживленного университетского района Сеула, Apple Hongdae станет интересным местом для студентов, их семей и местного сообщества, где они смогут открыть для себя и приобрести невероятную линейку продуктов и услуг Apple, получить исключительную поддержку от высококвалифицированных членов команды и принять участие в бесплатных сессиях Today at Apple, чтобы узнать, как получить максимальную отдачу от своих продуктов.

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«Мы очень рады представить нашим покупателям в Корее что-то особенное в начале года, открыв совершенно новый Apple Hongdae, — сказала Дейрдре О'Брайен, старший вице-президент Apple по розничным продажам. «Этот новый магазин, сочетающий в себе новейшие технологии Apple с творческим энтузиазмом местного сообщества, будет основан на необычайной связи, которую мы поддерживаем с нашими клиентами в Корее. Члены нашей команды рады приветствовать клиентов и помочь им открыть для себя последние новости о наших продуктах и услугах, включая линейку iPhone 15».

В Apple Hongdae работает около 100 опытных специалистов по розничным продажам, готовых помочь покупателям изучить и получить доступ к новейшим продуктам Apple, включая последнюю линейку iPhone 15; новая линейка Mac с семейством чипов M3; линейка Apple Watch, в которой представлены первые в истории Apple продукты с нулевым уровнем выбросов углерода; а также специальная серия AirPods Pro к Лунному Новому году, дебютирующая в Южной Корее и посвященная году Синего Дракона.

Как раз к возвращению в школу учащиеся и их семьи могут сэкономить на Mac или iPad по ценам Apple Education, доступным исключительно в Apple Retail. Кроме того, клиенты, соответствующие требованиям, могут воспользоваться предложением для студентов колледжей, которое действует до 13 марта, и получить AirPods при покупке соответствующего требованиям Mac или Apple Pencil при покупке соответствующего требованиям iPad.

Покупатели могут ознакомиться с полной линейкой продуктов и услуг Apple, получить исключительную поддержку от высококвалифицированных членов команды и принять участие в бесплатных сессиях Today at Apple в этом невероятном новом пространстве.

Apple Hongdae станет интересным центром для следующего поколения авторов, где они смогут узнать, как получить максимальную отдачу от своих устройств и раскрыть свой потенциал с помощью программы «Сегодня в Apple». Чтобы создать пространство для обучения и более персонализированного обслуживания клиентов, магазин предлагает круглый стол, где посетители могут узнать, как начать работу со своими новыми устройствами, ознакомиться с функциями новейших продуктов Apple или присоединиться к сеансам, посвященным широкому кругу тем.

С января по март компания Apple проводит серию бесплатных сессий «Сегодня в Apple», на которых учащиеся смогут опробовать Mac и iPad и освоить новые навыки, которые помогут им развить творческие способности и преуспеть в учебе. В рамках серии «Приведи себя в колледж вместе с Apple» учащиеся могут записаться на четыре мастер-класса под руководством Apple Creatives, которые можно провести в Apple Hongdae и во всех других магазинах Apple Store по всей Корее:

  • Создание мощных презентаций в Keynote на Mac
  • Создание персонализированных документов в Pages с помощью Mac
  • Создание впечатляющих электронных таблиц в Numbers с помощью Mac
  • Преобразуйте свои конспекты лекций с помощью iPad

Участники могут зарегистрироваться для участия в сессиях «Сегодня в Apple» уже сейчас.

Благодаря двум новым столам, специально разработанным для сессий Today at Apple, местное сообщество может наслаждаться разнообразными программами, направленными на обучение и развлечение.

Начиная с 20 января, каждый день в 17:00 покупатели могут заглянуть в совершенно новую студию Today at Apple Pop-Up Studio с участием культового хип-хоп исполнителя и предпринимателя Beenzino. В рамках сессии «Исследуйте Freeform на iPad» клиенты смогут собирать идеи, произведения искусства, фотографии и многое другое для своих собственных досок желаний 2024 года с помощью Freeform. Кроме того, сессия будет посвящена вдохновению для сингла артиста «Train», недавно выпущенного в формате пространственного аудио и доступного только на Apple Music. Эта сессия доступна исключительно в Apple Hongdae и продлится в течение месяца. Начиная с 9 февраля, сессия будет доступна в магазинах Южной Кореи, Японии и Австралии в рамках кампании Bring on College with Apple.

В соответствии с обязательствами Apple по защите окружающей среды, Apple Hongdae спроектирован с использованием био-терраццо при помощи материалов растительного происхождения, а также с акустическими тканевыми стеновыми и потолочными панелями. Как и все объекты Apple, он на 100% работает на возобновляемых источниках энергии и является углеродно-нейтральным. В Apple Hongdae есть специальная станция самовывоза Apple, которая позволяет покупателям легко забирать покупки, которые они совершили в Интернете, в удобное для них время.

Клиенты могут воспользоваться быстрым и простым обслуживанием в специальной зоне самовывоза Apple в Apple Hongdae.

Apple открыла свой первый магазин в Южной Корее, Apple Garosugil, в 2018 году. С тех пор Apple расширила свое присутствие в стране, открыв магазины в Ёидо, Мёндоне, Джамсиле, Каннамгу и Ханаме. Кроме того, Apple запустила в Корее Академию разработчиков Apple (Apple Developer Academy), которая выпускает уже второй выпуск, и акселератор Apple Manufacturing R&D Accelerator для предоставления бесплатных инструментов и обучающих программ малому и среднему бизнесу по всей стране. Apple также активно сотрудничает с рядом корейских артистов в различных отраслях: в прошлом году компания выпустила клип Shot on iPhone на песню «ETA» популярной K-pop группы New Jeans, а в 2022 году выпустила клип Made on iPad на песню хип-хоп исполнителя Джея Пака «Bite». Команда Apple Hongdae встретит своих первых клиентов в субботу, 20 января, в 10 часов утра.

В Apple Hongdae работает около 100 опытных специалистов по розничным продажам, готовых помочь покупателям изучить и получить доступ к новейшим продуктам Apple, включая последнюю линейку iPhone 15.

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#apple #южная корея #магазин #сообщество #селебрити
Источник: apple.com
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