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СЕУЛ — Apple представила Apple Hongdae, седьмой розничный магазин в Южной Корее и 100-й магазин Apple Store в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расположенный в центре оживленного университетского района Сеула, Apple Hongdae станет интересным местом для студентов, их семей и местного сообщества, где они смогут открыть для себя и приобрести невероятную линейку продуктов и услуг Apple, получить исключительную поддержку от высококвалифицированных членов команды и принять участие в бесплатных сессиях Today at Apple, чтобы узнать, как получить максимальную отдачу от своих продуктов.
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«Мы очень рады представить нашим покупателям в Корее что-то особенное в начале года, открыв совершенно новый Apple Hongdae, — сказала Дейрдре О'Брайен, старший вице-президент Apple по розничным продажам. «Этот новый магазин, сочетающий в себе новейшие технологии Apple с творческим энтузиазмом местного сообщества, будет основан на необычайной связи, которую мы поддерживаем с нашими клиентами в Корее. Члены нашей команды рады приветствовать клиентов и помочь им открыть для себя последние новости о наших продуктах и услугах, включая линейку iPhone 15».
В Apple Hongdae работает около 100 опытных специалистов по розничным продажам, готовых помочь покупателям изучить и получить доступ к новейшим продуктам Apple, включая последнюю линейку iPhone 15; новая линейка Mac с семейством чипов M3; линейка Apple Watch, в которой представлены первые в истории Apple продукты с нулевым уровнем выбросов углерода; а также специальная серия AirPods Pro к Лунному Новому году, дебютирующая в Южной Корее и посвященная году Синего Дракона.
Как раз к возвращению в школу учащиеся и их семьи могут сэкономить на Mac или iPad по ценам Apple Education, доступным исключительно в Apple Retail. Кроме того, клиенты, соответствующие требованиям, могут воспользоваться предложением для студентов колледжей, которое действует до 13 марта, и получить AirPods при покупке соответствующего требованиям Mac или Apple Pencil при покупке соответствующего требованиям iPad.
Apple Hongdae станет интересным центром для следующего поколения авторов, где они смогут узнать, как получить максимальную отдачу от своих устройств и раскрыть свой потенциал с помощью программы «Сегодня в Apple». Чтобы создать пространство для обучения и более персонализированного обслуживания клиентов, магазин предлагает круглый стол, где посетители могут узнать, как начать работу со своими новыми устройствами, ознакомиться с функциями новейших продуктов Apple или присоединиться к сеансам, посвященным широкому кругу тем.
С января по март компания Apple проводит серию бесплатных сессий «Сегодня в Apple», на которых учащиеся смогут опробовать Mac и iPad и освоить новые навыки, которые помогут им развить творческие способности и преуспеть в учебе. В рамках серии «Приведи себя в колледж вместе с Apple» учащиеся могут записаться на четыре мастер-класса под руководством Apple Creatives, которые можно провести в Apple Hongdae и во всех других магазинах Apple Store по всей Корее:
- Создание мощных презентаций в Keynote на Mac
- Создание персонализированных документов в Pages с помощью Mac
- Создание впечатляющих электронных таблиц в Numbers с помощью Mac
- Преобразуйте свои конспекты лекций с помощью iPad
Участники могут зарегистрироваться для участия в сессиях «Сегодня в Apple» уже сейчас.
Начиная с 20 января, каждый день в 17:00 покупатели могут заглянуть в совершенно новую студию Today at Apple Pop-Up Studio с участием культового хип-хоп исполнителя и предпринимателя Beenzino. В рамках сессии «Исследуйте Freeform на iPad» клиенты смогут собирать идеи, произведения искусства, фотографии и многое другое для своих собственных досок желаний 2024 года с помощью Freeform. Кроме того, сессия будет посвящена вдохновению для сингла артиста «Train», недавно выпущенного в формате пространственного аудио и доступного только на Apple Music. Эта сессия доступна исключительно в Apple Hongdae и продлится в течение месяца. Начиная с 9 февраля, сессия будет доступна в магазинах Южной Кореи, Японии и Австралии в рамках кампании Bring on College with Apple.
В соответствии с обязательствами Apple по защите окружающей среды, Apple Hongdae спроектирован с использованием био-терраццо при помощи материалов растительного происхождения, а также с акустическими тканевыми стеновыми и потолочными панелями. Как и все объекты Apple, он на 100% работает на возобновляемых источниках энергии и является углеродно-нейтральным. В Apple Hongdae есть специальная станция самовывоза Apple, которая позволяет покупателям легко забирать покупки, которые они совершили в Интернете, в удобное для них время.
Apple открыла свой первый магазин в Южной Корее, Apple Garosugil, в 2018 году. С тех пор Apple расширила свое присутствие в стране, открыв магазины в Ёидо, Мёндоне, Джамсиле, Каннамгу и Ханаме. Кроме того, Apple запустила в Корее Академию разработчиков Apple (Apple Developer Academy), которая выпускает уже второй выпуск, и акселератор Apple Manufacturing R&D Accelerator для предоставления бесплатных инструментов и обучающих программ малому и среднему бизнесу по всей стране. Apple также активно сотрудничает с рядом корейских артистов в различных отраслях: в прошлом году компания выпустила клип Shot on iPhone на песню «ETA» популярной K-pop группы New Jeans, а в 2022 году выпустила клип Made on iPad на песню хип-хоп исполнителя Джея Пака «Bite». Команда Apple Hongdae встретит своих первых клиентов в субботу, 20 января, в 10 часов утра.