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BulgarNews
Официально представлен новый сельскохозяйственный бренд Джека Ма
Бывший партнер Alibaba является председателем компании, в которую инвестировал Джек Ма.

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18 декабря репортер «Daily Economic News» узнал, что в Ханчжоу официально презентовали новый сельскохозяйственный бренд «One Meter Eight»[Yiba]. Основываясь на опыте мирового сельского хозяйства за последние несколько лет, «1.8Meters» пытается применить новые технологии в традиционном сельском хозяйстве.

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Сообщается, что новый сельскохозяйственный бренд «1.8Meters»[Yimiba] выпустил «1,8 млн свежих мидий» на островах Чжоушань Шэнси и «1,8 млн свежезамороженных мидий» на островах Вэньчжоу Наньцзи. Два глубоководных белковых продукта отечественного производства, в том числе «Yellow Croaker», в настоящее время продаются на Hema и Tmall.

Репортер узнал, что название компании «One Meter Eight»[Yiba] происходит от доброго пожелания о том, что «каждая мать надеется, что ее ребенок вырастет до 1,8 метра». Ху Сяомин, бывший партнер Alibaba, занимает пост председателя 1.8 Meters[Yimiba] Agricultural Technology и одновременно является руководителем отдела контроля качества. В марте 2021 года председатель Ant Group Цзин Сяндун опубликовал внутреннее электронное письмо, в котором говорилось, что генеральный директор Ant Group Ху Сяомин (псевдоним: Сунь Цюань) уйдет в отставку с поста генерального директора Ant Group и возьмет на себя полное руководство Alibaba в будущее, а также работу Ant в области общественного благосостояния и социальной ответственности. Сообщается, что в будущем «Yiba» будет регулярно публиковать для общественности отчеты о качестве продукции и отчеты об условиях разведения.

20 июля в Ханчжоу была основана компания 1.8 Meters[Yimiba] Marine Technology (Zhejiang) Co., Ltd. с уставным капиталом в 110 миллионов юаней. Законным представителем компании является Дэн Чжунхуа. Сфера деятельности охватывает аквакультуру, продажу продуктов питания, переработку замораживания водных продуктов, исследования и разработки систем, связанных с морской ветроэнергетикой, и другие области.

Информация по анализу акционерного капитала показывает, что 1.8 Meters Ocean Technology (Zhejiang) Co., Ltd. в настоящее время имеет шесть акционеров, из которых 1.8 Meters Technology Holding Limited является фактическим контролером, с долей участия 80%; Вторым по величине акционером является Hangzhou Dajingtou No. 202 Culture and Art Co., Ltd., с долей участия 10% — в то время как Джек Ма владеет до 99% акционерного капитала компании. Таким образом, 1.8 Meters Ocean Technology (Zhejiang) считается новым инвестиционным направлением Джек Ма.

Источник изображения: Скриншот Тяньянчи

Кроме того, четыре физических лица, Ху Сяомин, Дэн Чжунхуа, Чэнь Цзэсун и Линь Чжифэн, также владеют долями участия в размере от 1% до 5% в 1.8 Meters[Yimiba] Marine Technology (Zhejiang).

1.8Meters Marine Technology (Zhejiang) – не первая компания из серии «1.8». Информация Tianyancha показывает, что 26 мая этого года компания 1.8 Meters[Yimiba] Agricultural Technology (Hainan) Co., Ltd. была основана в Хайкоу с уставным капиталом в 12 миллионов долларов США и является дочерней компанией, находящейся в полной собственности 1,8 Meters Technology Holding Limited. Генеральным директором компании является Гун Юпин, а исполнительным директором – Дин Мин.

Кроме того, еще 19 сентября прошлого года была официально учреждена компания Zhinong Consulting Services (Haikou) Co., Ltd. с уставным капиталом в 2,2 млн долларов США. Она также является дочерней компанией 1,8 Meters Technology Holding Limited.

Джек Ма также долгое время занимался умным сельским хозяйством.

Информация Tianyancha показывает, что Genghai Muyang (Hainan) Investment Co., Ltd. была основана в сентябре 2020 года с уставным капиталом в 200 миллионов юаней. Контролирующим акционером является Hainan Yunfeng Enterprise Management Group Co., Ltd., а доля участия Джека Ма в компания составляет 50%. Сообщается, что Гэнхай Муян сосредоточен на исследованиях и разработках технологий морского рыболовства, а его ведущими отраслями являются заводская рециркуляционная аквакультура, разведение высококачественных морепродуктов, глубоководная аквакультура, глубокая переработка водных продуктов и переработка кормов.

В последние годы Джек Ма также посетил многие сельскохозяйственные исследовательские институты, такие как Нидерланды, Япония и Таиланд, чтобы изучить технологии сельского хозяйства и рыболовства. Среди них, в Японии он посетил Японский университет морского разведения, чтобы изучать и исследовать технологии морского земледелия; в Нидерландах он посетил Вагенингенский университет, голландский государственный университет, известный своими сельскохозяйственными исследованиями, чтобы узнать об устойчивом животноводстве и рыболовстве, в том числе в пустыне Гоби, и устойчивость производства продуктов питания.

В январе 2023 года Джек Ма посетил Бангкок, Таиланд, чтобы проинспектировать CP Group. CP Group осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах и регионах по всему миру, а «сельское хозяйство, животноводство и продукты питания» являются одним из ее основных направлений деятельности.

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Еще в 2019 году Alibaba создала подразделение цифрового сельского хозяйства, заявив, что откроет «исследования-производство-поставки-продажи-услуги» в сельскохозяйственной отрасли путем создания новой цифровой цепочки создания ценности.

#бренд #джек ма #1.8meters
Источник: 163.com
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