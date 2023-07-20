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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Bloomberg: Apple тайно разработала собственный чат-бот, подобный ChatGPT
Специально для создания языковых моделей в Apple разработали новую рабочую среду Ajax.

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Американская компания Apple всегда считалась одним из передовых производителей современной техники. Сейчас гигантская корпорация занялась разработкой собственного чат-бота на основе ИИ, который может стать конкурентом уже давно существующему ChatGPT. Подробности изложили в материале информационного агентства Bloomberg.

Согласно публикации, компании удалось создать собственную структуру, чтобы сформировать ряд языковых моделей. Тестовое наименование – Ajax. Взяв её за основу, корпорация разработала собственный чат-бот, который сотрудники штата прозвали Apple GPT. К сожалению, разработка очень «сырая». В корпорации не имеют планов на то, как вывести новинку на рынок.

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Изначально чат-бот был обыкновенным любительским экспериментом. Маленькая группа разработчиков создала его, просто проводя исследование. Сейчас же ИИ задействован в работе корпорации. Сотрудники пользуются им для разработки прототипов новой продукции компании.

Функционал Apple GPT основан на обобщении текстовых сведений. Он может дать ответы, проанализировав данные, изученные ранее. Нынешний чат-бот выглядит как веб-приложение. Дизайн и прочие составляющие представлены в упрощенном виде, так как сервис пока не готов к презентации людям.

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Источник: gazeta.ru
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