19 июля 2023 года — игрокам прислали уведомление непосредственно в клиенте игры.

Американская компания Valve, специализирующаяся на разработке, издании и цифровой дистрибуции компьютерных игр, повысила стоимость ключей и капсул в CSGO. Перемены распространяются на разные страны, РФ находится в их числе.

Представители Valve объяснили изменение ценовой политики падением курса мировых валют к доллару. В РФ цена на ключи для кейсов составляет 225 рублей, раньше они оценивались на 21 рубль дешевле. Цена на капсулы со стикерами поднялась до 90 рублей.

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Геймеры не довольны тем, что в Valve дважды за этот год поднимали цены на внутриигровые предметы. Первое повышение было аргументировано падением курса рубля.

Каждый приобретенный предмет будет доступен в Counter-Strike 2 сразу после выхода релиза. Недавно мы сообщали, что для «беты» CS 2 вышел мощный апдейт, где была добавлена обновленная физика воды. Если внимательно изучить рябь на водной поверхности, можно вычислить противников. Ожидается, что релиз выйдет 24 августа.

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