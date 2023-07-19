реклама
Американская компания Valve, специализирующаяся на разработке, издании и цифровой дистрибуции компьютерных игр, повысила стоимость ключей и капсул в CSGO. Перемены распространяются на разные страны, РФ находится в их числе.
Представители Valve объяснили изменение ценовой политики падением курса мировых валют к доллару. В РФ цена на ключи для кейсов составляет 225 рублей, раньше они оценивались на 21 рубль дешевле. Цена на капсулы со стикерами поднялась до 90 рублей.
реклама
Геймеры не довольны тем, что в Valve дважды за этот год поднимали цены на внутриигровые предметы. Первое повышение было аргументировано падением курса рубля.
Каждый приобретенный предмет будет доступен в Counter-Strike 2 сразу после выхода релиза. Недавно мы сообщали, что для «беты» CS 2 вышел мощный апдейт, где была добавлена обновленная физика воды. Если внимательно изучить рябь на водной поверхности, можно вычислить противников. Ожидается, что релиз выйдет 24 августа.nullРанее появилась новость, что в CS2 стало проще выследить противника благодаря новой физике воды.