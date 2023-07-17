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ВСУ за прошедшую неделю потерпели целый ряд неудач на луганском направлении. ВС РФ удалось уничтожить порядка 3 000 украинских военных и множество единиц техники. Подробности СМИ рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Российской армии удалось предотвратить атаку 11 вражеских групп, планировавших диверсию. Уничтожено порядка 4 десятков автомобилей, а также 47 единиц «брони». В перечень ликвидированной техники входят и танки в количестве восьми «штук».
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ВС РФ нанесли ряд ударов по вражеской артиллерии. Было уничтожено свыше 3 десятков систем, некоторые из них иностранного производства.
Ранее поступило сообщение о том, что ВС РФ контролируют часть дороги под Купянском. Этот маршрут был крайне важен для ВСУ. Они использовали его с целью обеспечения поставок вооружения и припасов для тех, кто находится на передовой. Сейчас использование данного маршрута невозможно, так как российская армия контролирует его с помощью артиллерии.
Сегодня произошёл подрыв на Крымском мосту: остановлено движение, на месте работают правоохранительные органы.