"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края" сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

17 июля на Крымском мосту произошло ЧП вблизи 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Подробности произошедшего были предоставлены главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. На данный момент движение по конструкции перекрыто.

На место выдвинулись представители компетентных служб. Также прибыл заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко. Над устранением ситуации работают.

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ЧП не обошлось без жертв и пострадавших. Два гражданских человека погибли, одна девочка, в возрасте 14-ти лет, получила средние по тяжести ранения. Сейчас за её состоянием здоровья наблюдают врачи. В СМИ подчеркнули, что подросток имеет достаточно сильное сотрясение мозга, сломанный нос и несколько общих травм тела.

Пока официальная версия произошедшего отсутствует. Как утверждают некоторые СМИ, причина заключается во взрывах, прогремевших в 3 часа ночи 17 июля. После этого мост перекрыли, а автомобили начали отправлять обратно.

Очевидцы смогли выложить несколько кадров происходящего в Сеть. Сейчас на конструкции выстроилась очередь из машин. Кареты скорой помощи не могут попасть на место происшествия. Также остановили функционирование паромной переправы между Крымом и Кубанью.

В целях безопасности временно прекратили Ж/Д вещание, но его должны были уже полностью восстановить.

На мосту пострадала часть освещения. Подъезд к Керченскому проливу представляет собой огромную пробку и на въезд, и на выезд.

Власти полуострова заверили, что остановка движения никак не повлияет на снабжение. Местные склады имеют необходимый запас продуктов, медикаментов и топливных ресурсов.

Глава Республики порекомендовал гражданам, разместившимся на полуострове, временно не ездить по мосту, а проезжать по новым российским регионам. Олег Крючок, являющийся советником Аксенова, доложил о разработке оптимального сухопутного маршрута.

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