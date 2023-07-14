Госсекретарь добавил, что США решительно поддержат любую страну, которая сможет найти способ двигаться дальше к выверенному и долгосрочному решению украинского конфликта, которое соответствует Уставу ООН и суверенитету Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в рамках пресс-конференции, прошедшей в Джакарте, заявил, что Киеву необходимо самостоятельно обозначить, когда будет завершен нынешний кризис.

С точки зрения политика, решение всецело принадлежит Украине. Кризис затрагивает как нынешнее состояние государства, так и будущее, а также вопрос существования его как нации. Нельзя передавать инициативу в чужие руки.

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Блинкен указал, что США готовы поддержать любое государство, которое разработает эффективный план по мирному урегулированию конфликта, и в долгосрочной перспективе позволит гарантировать безопасность Украине.

Госсекретарь отметил, что не видит предпосылок к переговорам со стороны России. Москва категорически отказывается разрешить конфликт дипломатическим путем, предпочитая ему военную стезю.

О нынешнем кризисе на Украине высказался и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он считает, что конфликт подойдет к концу, как только США «устанут» от этого. Если Америка пожелает мира, переговоры начнутся в любой момент.

Очевидно, что Западу выгодно искусственно растягивать данный кризис. Если бы Америка пожелала мира, то перестала отправлять пакеты военной помощи. Москва неоднократно утверждала, что передача техники и вооружении Киева лишь продлевает «агонию» украинского народа. Но на недавнем саммите страны НАТО заверили о продолжении отправки оружия Киеву.

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Ранее Байден заявил, что конфликт на Украине не будет длиться годами по ряду причин.