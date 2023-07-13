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Американский президент Джо Байден утверждает, что украинский конфликт не будет длиться годами, а уже близится к завершению.
В ходе пресс-конференции, после встречи с финляндским лидером, он поделился с журналистами собственной позицией. Байден считает, что у России не хватит ресурсов, чтобы слишком долго продолжать СВО. Американский лидер ожидает момента, когда руководство РФ признает операцию слишком затратной. Он настаивает на том, что проигравшая сторона этого конфликта – Россия.
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СВО началась больше полутора лет назад. Её цель – это защита граждан, на протяжении долгих лет подвергавшихся атакам нынешнего киевского режима. Вторая цель – устранение возможных угроз для безопасности России.
Как утверждают в МО РФ, частично поставленные задачи были выполнены. Нынешний боевой потенциал Украины значительно уменьшен. Если бы не активная военная помощь со стороны Запада, Киеву бы уже пришлось идти на переговоры, либо капитулировать.
Ранее издание The Washigton Post опубликовало статью, в которой рассказало, что Зеленский использует метод дипломатии, основанный на чувстве вины.