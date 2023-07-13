Американский лидер Джо Байден на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки выразил мнение, что военные действия на Украине по ряду причин не будут длиться годы.

Американский президент Джо Байден утверждает, что украинский конфликт не будет длиться годами, а уже близится к завершению.

В ходе пресс-конференции, после встречи с финляндским лидером, он поделился с журналистами собственной позицией. Байден считает, что у России не хватит ресурсов, чтобы слишком долго продолжать СВО. Американский лидер ожидает момента, когда руководство РФ признает операцию слишком затратной. Он настаивает на том, что проигравшая сторона этого конфликта – Россия.

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СВО началась больше полутора лет назад. Её цель – это защита граждан, на протяжении долгих лет подвергавшихся атакам нынешнего киевского режима. Вторая цель – устранение возможных угроз для безопасности России.

Как утверждают в МО РФ, частично поставленные задачи были выполнены. Нынешний боевой потенциал Украины значительно уменьшен. Если бы не активная военная помощь со стороны Запада, Киеву бы уже пришлось идти на переговоры, либо капитулировать.

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