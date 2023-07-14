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Пасечник: спецназ «Ахмат» нанёс ВСУ существенные потери в районе Артемовска

"На Артемовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского спецназа "Ахмат", решительные действия которых позволили нанести противнику существенные потери" — написал он.
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Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар ВСУ в районе Артемовска. Итогом стала потеря множества сил украинской стороны. Подробности рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в собственных СМИ.

Он подчеркнул, что Артемовское направление сейчас охраняется элитными силами – подразделением «Ахмат». Бойцы действуют быстро и слажено. В результате столкновений противник понес серьезные потери. Несколько вражеских солдат удалось пленить. Также в распоряжение ВС РФ попали боевые машины ВСУ в работоспособном состоянии.

Бойцы подразделения были переброшены на данное направление ещё больше 7 дней назад. За это время элитные чеченские силы успели несколько раз столкнуться с ВСУ, оттеснив противника, а также нанеся ему значительный ущерб.

Из недавних достижений – взятие под контроль села Клещеевка. Бойцы подразделения растянулись в широкую линию, обеспечивая безопасность огромной площади. ВСУ предпринимали несколько попыток преодолеть рубеж, но никаких результатов не достигли.

Ранее губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы.

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