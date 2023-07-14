"Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные "мясные штурмы" массы пехоты, солдаты которой гибнут как мухи", — сказал Сальдо.

Руководство Киева бережет иностранную технику, поставляемую в рамках пакетов военной помощи, поэтому бросают в бой исключительно пехоту. Об этом рассказал СМИ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

С его слов стало понятно, что руководство Киева «бережет» полученную от НАТО технику. Чтобы избежать потерь боевых машин, они используют тактику безуспешных «мясных штурмов». Сотни солдат идут на укрепленные позиции ВС РФ с минимальным набором экипировки. Итогом становится бесславная гибель бойцов из-за чьей-то жадности.

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Сальдо подчеркивает бесчеловечное отношение к людям. Нынешняя украинская власть успела прославиться своими жестокими решениями. Все это делается для формирования положительной репутации у иностранных государств, а также удержания мирных граждан в неведении о происходящем.

Москва множество раз акцентировала внимание на том, что передача Киеву иностранной техники лишь затягивает конфликт. Зарубежный альянс давно перестал быть просто помощником, став непосредственным участником действий.

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