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Украинский конфликт менее «вреден» для российской экономики, чем ожидалось. Об этом рассказала Джули Козак, занимающая пост главы департамента коммуникаций МВФ.
Она подчеркнула, что Россия ощущает некоторые последствия конфликта, но они несущественно сказываются на её нынешней экономике. Первоначальные прогнозы были куда пессимистичнее.
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Козак рассказала, что уже в июле её организация предоставит отчет по состоянию экономики РФ в нынешнем квартале.
МВФ, за 2023 год, дважды изменяли показатели российской экономики, прогнозируя лишь её стабилизацию, укрепление и повышение. В фонде считают, что государственный ВВП вырастет на 0,7% к концу 2023 года.
При этом МВФ щедро выделяет деньги Украине. Суммарный объем помощи составляет миллиарды долларов. К примеру, в конце первого летнего месяца, совет фонда выделил Киеву финансы в размере $900 млн. По данным организации, украинское ВВП «подрастет» до конца нынешнего года на 1-3%.
Ранее издание Bloomberg написало, что цена российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку в $60 за баррель